SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Het Project Embarque + Seguro 100% digitaal instapsysteem, dat gebruikmaakt van de gezichtsherkenning van de Braziliaanse regering, arriveert deze dinsdag (15 juni) op ​​de Congonhas Airport (SP). Voor het eerst ter wereld zullen passagiers van de luchtshuttleservice tussen de hoofdsteden van São Paulo en Rio de Janeiro deelnemen aan het gelijktijdig testen van deze end-to-end-technologie zonder dat ze een instapkaart of identificatie hoeven te tonen document. Het project van het ministerie van Infrastructuur, ontwikkeld in samenwerking met Serpro en het speciale secretariaat van debureaucratisering, beheer en digitale regering van het ministerie van Economie, is al getest op de luchthavens van Florianópolis (SC), Salvador (BA), Santos Dumont (RJ) en Belo Horizonte (Confins).

