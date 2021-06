NEW YORK & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf op het gebied van informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocessen, heeft vandaag aangekondigd dat het is toegetreden tot de World Economic Forum’s Partnership for New Work Standards-initiatief om een ​​gezonde, veerkrachtige en rechtvaardige toekomst van werk tot stand te brengen. Dit initiatief is gericht op het co-creëren van nieuwe kaders, het vormgeven van vooruitstrevend mensenbeleid en het gebruik van tools en technologieën om gezamenlijk de mens-eerst-werkstandaarden op te bouwen, waarbij mensen centraal staan ​​in het bedrijfsleven.

Saurabh Govil, President en Chief Human Resources Officer, Wipro Limited, zei: “Bedrijven over de hele wereld vinden zichzelf tegenwoordig opnieuw uit, zodat ze werknemers meer flexibiliteit, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden. Wipro zet zich in voor het verbeteren van de werknormen voor een betere kwaliteit van het werk, de veiligheid van werknemers en het algehele welzijn van de werknemers. Door ons aan te sluiten bij het Partnership for New Work Standards-initiatief van het World Economic Forum, hopen we bij te dragen aan wereldwijde discussies en gedragsverandering rond werk. Deze stap toont onze bereidheid om bij te dragen aan collectieve actie die helpt bouwen aan een duurzame en veerkrachtige toekomst van werk.”

