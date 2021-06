Luminary在Apple播客上推出新订阅频道

纽约--(BUSINESS WIRE)--订阅播客网络Luminary今天在Apple播客上推出一个新频道,让全球170多个国家的Apple播客听众能够获取Luminary所有的原创播客。

Luminary首席执行官Simon Sutton表示:“我们很高兴与建立了播客业务的Apple合作,将我们的原创内容带给世界各地的数百万听众。”

Luminary联合创始人兼执行董事长Matt Sacks表示:“在我们创立Luminary时,我们就认为,支持优质的订阅播客内容对听众和创作者等非常重要。在Apple播客上发布我们的内容是实现我们愿景的关键一步。”

Luminary频道提供30多个Luminary原创播客,其中包括Under the Skin with Russell Brand、Snap Judgment Presents: Spooked、The C-Word with Lena Dunham以及Leon Neyfakh的Fiasco。

Luminary频道还提供由创作者Talib Kweli、yasiin bey和Dave Chappelle制作的新节目《午夜奇迹》(The Midnight Miracle)。《午夜奇迹》于5月开始发布剧集,并将全年持续发布,但夏季会有一个停播期。未来几周,Luminary还将首次推出来自Russell Brand、Karamo Brown、Lena Dunham和Leon Neyfakh等人的新节目和新一季剧集。

所有Luminary原创播客将继续在目前开放的12个国家的Luminary应用上供订阅者订阅。这次在Apple上推出之后,所有的Luminary播客现在也可以在Apple播客的Luminary频道供170多个国家的用户使用。

在美国的定价为每月4.99美元,七天免费试用;或每年34.99美元(每月约2.99美元),七天免费试用。国际定价与美国定价类似。

关于Luminary

Luminary是一个订阅播客网络,提供您在其他地方无法找到的屡获殊荣的原创节目。订阅者可以无限制地访问Luminary原创播客的全部内容,这里有知名创作者创作的内容、各种好听的声音,也有通过新颖镜头讲述的有趣故事。您可以通过Luminary应用找到Luminary的原创内容,该应用可在iOS、安卓和网络上使用。现在,您还可以在Apple播客的Luminary频道上找到这些内容。

Luminary由Matt Sacks于2018年在NEA的支持下创立。出于对播客的热爱,Luminary不断提升听众和创作者的播客体验。

欲了解关于Luminary的更多信息,请访问newsroom.luminarypodcasts.com并关注@hearluminary。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。