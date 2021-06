TOULOUSE, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Het EUROGLIDER-project is het resultaat van een innovatief partnerschap tussen de European Association for the Development of Gliding (AEDEVV), Dassault Aviation en de technische scholen van de ISAE Group. Het doel van het EUROGLIDER-project is de ontwikkeling van een elektrisch aangedreven tweezits zweefvliegtuig voor training, release en praktijk. Het project bevindt zich op het kruispunt van verschillende technologische uitdagingen en bevindt zich momenteel in de experimentele testfase en zal binnenkort beginnen met de voorbereidingen voor de industriële fase. De ambitie van dit zweefvliegtuig is om autonoom volledige instructievluchten uit te kunnen voeren zonder te hoeven wachten op gunstige luchtomstandigheden en met behoud van het milieu.

