Le Brésil teste la toute première liaison aérienne intérieure à reconnaissance faciale, dans le monde

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Le système d’embarquement 100 % numérique Embarque + Seguro, qui s’appuie sur le registre de reconnaissance faciale des autorités brésiliennes, est lancé ce jour à l’aéroport de Congonhas (São Paulo). Pour la première fois dans le monde, les passagers de la liaison intérieure entre São Paulo et Rio de Janeiro participeront au test simultané de cette technologie de bout en bout, sans avoir à présenter de carte d’embarquement ou de pièce d’identité. Ce projet porté par le ministère des Infrastructures, développé en partenariat avec Serpro et le Secrétariat spécial pour la simplification administrative, la gestion et l’e-gouvernement du ministère de l’Économie, a déjà fait l’objet de tests dans les aéroports de Florianópolis (Santa Catarina), Salvador (Bahia), Santos Dumont (Rio de Janeiro) et Belo Horizonte (Confins).

Une fois la phase pilote validée, le Gouvernement fédéral prendra les mesures nécessaires pour déployer cette technologie, qui vise à renforcer l’efficacité, la fluidité et la sécurité du processus d’embarquement, dans les principaux aéroports du Brésil. « C’est la première fois que des tests sont effectués simultanément dans deux de nos aéroports, créant ainsi une liaison intérieure 100 % biométrique entre Rio de Janeiro et São Paulo, cinquième plus importante rotation dans le monde », souligne Marcelo Sampaio, secrétaire exécutif du ministère des Infrastructures.

Tout au long de la journée du 15 juin, les passagers de la compagnie Azul Linhas Aéreas voyageant entre les aéroports de Congonhas et de Santos Dumont seront invités à expérimenter la technologie de reconnaissance faciale biométrique pour accéder à la zone d’embarquement et à l’avion dans les deux terminaux. « Embarque + Seguro conjugue validation biométrique et analyse des données, garantissant une confirmation exacte, fluide et sécurisée de l’identité des passagers, qui peuvent ainsi voyager plus simplement et l’esprit tranquille. La solution est conforme à la législation générale sur la protection des données et repose sur la sécurité du traitement des données à caractère personnel, ainsi protégées de tout risque de détournement ou d’usage non autorisé », précise Gileno Barreto, président de Serpro.

« La liaison aérienne effectuée grâce à Embarque + Seguro réunit deux éléments essentiels pour rationaliser l’embarquement, à savoir la sécurité et la facilité d’utilisation pour les passagers et pour tous les acteurs de l’aviation civile », indique Paes de Barros, président d’Infraero.

« La reconnaissance faciale est une tendance mondiale forte et le projet Embarque + Seguro, porté conjointement par le ministère des Infrastructures et Serpro, démontre que le Brésil est bien engagé dans la digitalisation de ses aéroports », déclare Márcio Lambert, directeur Sécurité publique et Identité d’IDEMIA au Brésil. « La technologie d’IDEMIA est déployée dans les aéroports les plus modernes du monde, notamment à Changi (Singapour), et offre un niveau élevé de sécurité aux passagers, aux compagnies aériennes et aux exploitants d’aéroports, puisque son algorithme est très précis et permet d’obtenir un taux extrêmement élevé d’authenticité dans l’identification des individus. IDEMIA est fier de faire partie de ce projet, aux côtés du Gouvernement fédéral brésilien, et de rendre possible le tout premier système d’embarquement 100 % numérique de bout en bout pour une liaison intérieure ».

« Selon la dernière étude menée auprès de passagers du monde entier par l’Association du transport aérien international (IATA), 70 % des personnes interrogées se disent prêtes à communiquer leurs paramètres biométriques à des fins d’identification à l’embarquement. Notre expertise mondiale va contribuer à répondre à notre besoin de reprendre l’avion. Grâce à ce projet innovant développé par le Gouvernement fédéral, les passagers peuvent embarquer plus calmement, de manière sécurisée et avec davantage de confort, ce qui place le Brésil à la pointe de la transformation numérique. IDEMIA, en tant que leader mondial de l’Identité Augmentée, a pour mission de faciliter la circulation des passagers en leur permettant d’interagir et de voyager de manière plus connectée. Participer à la première liaison aérienne intérieure dotée d’un système d’embarquement totalement numérique de bout en bout, dans les deux aéroports, fera date dans l’histoire du Groupe », explique Rodrigo Costa, directeur du développement commercial Sécurité publique et Identité pour l’Amérique latine chez IDEMIA.

La technologie MFACE, mise au point par IDEMIA, capture les paramètres biométriques du visage en quelques secondes, rendant l’embarquement encore plus fluide et évitant files d’attente et retard. La solution associe la praticité et la sécurité de la validation de données, dans le respect de la vie privée des passagers conformément au RGPD, et propose en outre un processus plus hygiénique, en supprimant la manipulation de documents et de papiers, ce qui évite le risque de contamination.

« Les contrôles effectués au moyen du système biométrique d’IDEMIA respectent des normes de qualité, de fiabilité et de sécurité élevées et offrent davantage de fluidité et de confort aux passagers : l’aéroport fonctionne ainsi de manière plus intelligente et l’identification des passagers par les compagnies aériennes est plus précise, dans le respect des normes de sécurité imposées par les autorités », ajoute Márcio Lambert.

Fonctionnement

Dès son enregistrement à l’aéroport, le passager d’Azul Linhas Aéreas est invité à participer au projet pilote. S’il donne son accord, il reçoit sur le numéro de téléphone qu’il aura renseigné un message lui demandant d’autoriser la transmission de ses données, et notamment son numéro de sécurité sociale et sa photo. Une fois le consentement donné, l’agent de la compagnie aérienne, à l’aide de l’application développée spécifiquement par Serpro, procède à la validation biométrique de l’individu, en comparant les données et la photo obtenues sur place avec celles figurant dans les bases de données officielles.

Dès que son identité est validée, le passager peut accéder au hall de départ et à l’avion en passant des points de contrôle biométrique, dotés de caméras qui l’identifient sans qu’il ait à présenter de document ou de carte d’embarquement.

Sécurité totale

Dans le cadre du projet pilote, des indicateurs tels que la diminution du temps d’attente et la rapidité d’accès au hall de départ et à l’avion sont mesurés, en plus des coûts de fonctionnement. Ces tests devraient permettre de renforcer la sécurité aéroportuaire, la reconnaissance faciale assurant une identification sûre des passagers.

« Nous nous dirigeons vers un embarquement biométrique intégralement sécurisé dans tous les aéroports du pays. Outre l’aspect sanitaire, par la suppression des manipulations de documents pendant la pandémie, le processus garantit une protection totale des données des utilisateurs, puisque le système d’embarquement 100 % numérique Embarque + Seguro est strictement conforme aux principes de la législation sur la protection des données », déclare Marcelo Sampaio.

Partenariats

Serpro est le partenaire stratégique du ministère des Infrastructures pour la mise en œuvre du programme de digitalisation des transports, et le projet Embarque + Seguro est également mené en collaboration avec les compagnies aériennes et les aéroports participants aux tests, ce qui a permis d’enrichir le projet à chaque étape de son développement. La liaison aérienne de test est mise en œuvre avec l’appui d’Infraero et d’Azul Linhas Aéreas, et les technologies équipant les bornes de reconnaissance faciale ont été développées par les sociétés Digicon, IDEMIA et Azul/Pacer.

