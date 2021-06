Pony.ai jest pierwszą firmą, która przeprowadza testy pojazdów autonomicznych na drogach publicznych, zarówno w USA, jak i w Chinach

Driverless Testing in Guangzhou

FREMONT, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)--Mieszcząca się w Dolinie Krzemowej firma Pony.ai, będąca liderem w dziedzinie jazdy autonomicznej, poinformowała dziś, że rozpoczęła oficjalne i regularne, codzienne testy jazdy bez kierowcy na drogach publicznych w Fremont i Milpitas w Kalifornii. Wraz z niedawnym rozpoczęciem prób pojazdów autonomicznych w Guangzhou w Chinach, przedsiębiorstwo stało się pionierem w zakresie wprowadzenia w pełni zautomatyzowanych pojazdów bez kierowcy na drogi publiczne w trzech miastach znajdujących się na dwóch najbardziej dynamicznych rynkach motoryzacyjnych świata.

Powodzenie rozpoczęcia projektu zostało potwierdzone wcześniej ogłoszonym pozwoleniem na prowadzenie pojazdów bez kierowcy otrzymanym od Kalifornijskiego Departamentu Pojazdów Samochodowych dla floty sześciu pojazdów autonomicznych, co umożliwi całkowite pokrycie operacyjne ponad 100 kilometrów kwadratowych. Niezliczone powtórzenia technologii typu stealth oraz liczne oceny gotowości do pracy bezobsługowej, przeprowadzone przez najwyższej klasy zespół, przyczyniły się do osiągnięcia tego przełomowego etapu. Ponieważ amerykańskie miasta ponownie otwierają się etapami, Pony.ai spodziewa się wznowienia usługi Robotaxi dla społeczeństwa w Irvine w Kalifornii jeszcze tego lata, oraz zamierza wprowadzić całkowicie autonomiczną usługę dla pozostałych mieszkańców w 2022 roku.

„Przejście na system jazdy całkowicie wyłączającej kierowcę kluczem do osiągnięcia pełnej autonomiczności i niezbędnym katalizatorem do realizacji naszej ambitnej wizji - powiedział James Peng, dyrektor generalny i założyciel Pony.ai. - Wraz z postępującym rozwojem i skalowaniem, rozszerzyliśmy zakres odpowiedzialności za społeczność począwszy od bezdotykowych usług doręczeniowych podczas pandemii w Kalifornii w zeszłym roku, aż po walkę z nowym ogniskiem COVID-19 w Guangzhou”.

Pony.ai od ponad roku łączy siły z miastem Fremont w celu zwalczania epidemii COVID-19, co obejmuje również zapewnienia dostaw zestawów posiłków do najbardziej potrzebujących środowisk. Ponadto firma nawiązała współpracę z Yamibuy w południowej Kalifornii, aby zapewnić autonomiczną i bezdotykową usługę ostatniego etapu dostawy dla mieszkańców Irvine.

„W Guangzhou, flota 14 pojazdów bez kierowców transportuje sprzęt medyczny, materiały ratunkowe i pracowników medycznych pierwszej linii do lokalnych społeczności w dzień i w nocy. Pony.ai jest zawsze społecznie odpowiedzialna i stawia lokalną wspólnotę w centrum wszystkiego, co robimy” - dodał Peng.

Pony.ai, Inc. („Pony.ai”) realizuje ambitną wizję autonomicznej motoryzacji. Celem spółki jest udostępnienie bezpiecznej, zrównoważonej i powszechnie dostępnej technologii mobilności na całym świecie. Firma jest przekonana, że autonomiczne rozwiązania mogą spowodować, że drogi staną się wykładniczo bezpieczniejsze dla podróżujących. Założona pod koniec 2016 roku firma Pony.ai jest pionierem w dziedzinie technologii i usług autonomicznej mobilności w Stanach Zjednoczonych i Chinach, kierując publicznymi projektami pilotażowymi Robotaxi na obu rynkach. Firma jest obecnie wyceniana na 5,3 mld dolarów, a niektórzy z jej głównych inwestorów to Toyota, Ontario Teachers’ Pension Plan, Sequoia Capital China i IDG Capital. Pony.ai nawiązała współpracę z wiodącymi producentami oryginalnego wyposażenia, w tym Toyotą, Hyundaiem, GAC Group, FAW Group itp.

