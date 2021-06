Andersen Global udvider dækning med advokatfirma i Antigua og Barbuda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sit caribiske fodfæste med det samarbejdende firma Richards & Company i Antigua og Barbuda og tilføjer dækning i udkanten af den sydlige region.

Advokatfirmaet med fuld service blev grundlagt i St. John’s i 1999 af ledende partner Stacy Richards-Roach og tilbyder en bred vifte af juridiske tjenester til enkeltpersoner og virksomheder inden for forskellige brancher. Firmaets kompetencer omfatter intellektuel ejendomsret, civilretlige sager, selskabsdannelse og forretningsetablering, erhvervsret, bankvirksomhed og fast ejendom.

“Vores primære mål er at give vores kunder effektive og innovative løsninger”, siger Stacy. “Samarbejdet med Andersen Global vil fortsat fremme vores virksomheds mål og give os mulighed for at levere selvstændige løsninger af første klasse uanset landegrænser”.

Andersen Globals bestyrelsesformand og CEO Mark Vorsatz fortsætter: “Tilføjelsen af ​​Richards & Company til vores Caribiske platform repræsenterer vores ambitiøse strategi om at blive en førende global virksomhed i regionen. Stacy og hendes medarbejdere besidder den viden og ekspertise, der spiller en vigtig rolle i vores organisations udvikling, samtidig med at vi fortsat tilbyder kunder omfattende, integrerede løsninger globalt. Vi vil fortsætte med at styrke vores platform i regionen med tilføjelser på andre nøglemarkeder for bedst at kunne betjene vores kunders behov på tværs af landegrænser”.

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 271 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.