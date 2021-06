NEW YORK e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), fornitore leader di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato oggi di avere aderito all’iniziativa Partnership for New Work Standards (Partnership per nuovi standard lavorativi) del Forum Economico Mondiale, finalizzata a rendere sano, resiliente ed equo il futuro mondo del lavoro. L’iniziativa mira a creare in modo collaborativo nuovi quadri di riferimento, a definire politiche sociali lungimiranti e a utilizzare strumenti e tecnologie per sviluppare collettivamente standard lavorativi che mettano al primo posto l’individuo, in cui le persone siano al centro dell’attività economica.

Saurabh Govil, presidente e responsabile delle risorse umane di Wipro Limited, ha dichiarato: “Le aziende di tutto il mondo si stanno attualmente reinventando in modo da offrire maggiore flessibilità, stabilità e sicurezza ai dipendenti".

