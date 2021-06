LiveRamp en Carrefour gaan samenwerken om de volgende generatie retailaanbod te leveren

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LiveRamp® (NYSE: RAMP) heeft vandaag een uitgebreid wereldwijd partnerschap aangekondigd met Carrefour (OTCMKTS: CRERF) om robuuste gegevenssamenwerking, analyse en innovatiemogelijkheden mogelijk te maken door middel van Safe Haven van LiveRamp. Door gebruik te maken van de allerbeste technologieën voor privacybehoud van LiveRamp, kunnen retailers, merken van consumentenverpakkingen (consumer packaged goods, CPG's) en partners van Carrefour veilige, eenvoudige en productieve gegevenssamenwerking uitvoeren op een ongekende wereldwijde schaal. Safe Haven is momenteel beschikbaar in de VS, het VK, Frankrijk, China, Japan en Australië en breidt met Carrefour uit naar Spanje, Italië, België, Polen, Roemenië, Argentinië, Brazilië en Taiwan. Safe Haven van LiveRamp maakt deel uit van een nieuwe businessunit die Carrefour bij deze gelegenheid lanceert: ‘Carrefour Links.’ Het partnerschap werd vandaag aangekondigd op een persconferentie in Parijs.

“LiveRamp zal een cruciale versneller zijn van de transformatie van Carrefour naar een toonaangevende gegevensgedreven retailer”, zegt Elodie Perthuisot, algemeen directeur E-Commerce, data en digitale transformatie van de Carrefour Group. “We leveren grote waarde door meer samen te werken met onze CPG- en retail-toeleveringspartners met Carrefour Links. We zijn enthousiast over ons partnerschap met LiveRamp, om samen te werken aan robuuste nieuwe consumenteninzichten en om mogelijkheden te leveren aan honderden van onze CPG-partners op wereldwijde schaal.”

Door gegevensconnectiviteit en identiteitsbeheer te leveren in een neutrale, veilige en geautoriseerde omgeving, maakt LiveRamp een breed scala aan nieuwe gebruikssituaties en inkomstenstromen mogelijk voor retailers, terwijl de manier waarop ze werken met hun toeleveringspartners wordt getransformeerd. Via Carrefour Links stelt Safe Haven Carrefour in staat om nauwer samen te werken met zijn CPG-partners in negen internationale markten om verbeterde mogelijkheden voor gegevenssamenwerking te leveren, waaronder:

Diepere inzichten en analyses - Gebundelde rapporten bieden krachtige inzichten in campagneprestaties, categoriebeheer en shopper-analyses. Safe Haven biedt gegevenswetenschapsteams ook de mogelijkheid om hun eigen modellen en machine learning te gebruiken.

- Gebundelde rapporten bieden krachtige inzichten in campagneprestaties, categoriebeheer en shopper-analyses. Safe Haven biedt gegevenswetenschapsteams ook de mogelijkheid om hun eigen modellen en machine learning te gebruiken. Omnichannel-activering - Activeren van CPG-campagnes met behulp van gegevens van Carrefour op sociale en open webplatformen en door middelen in eigendom en beheer van Carrefour.

- Activeren van CPG-campagnes met behulp van gegevens van Carrefour op sociale en open webplatformen en door middelen in eigendom en beheer van Carrefour. Betere meting - CPG's kunnen de impact van marketingactiviteiten op de verkoop beter begrijpen door gebruik te maken van retailgegevens en de focus te verplaatsen om belangrijke bedrijfsresultaten te stimuleren.

“Gegevens transformeren de klantervaring wereldwijd en Carrefour loopt voorop in deze trend met zijn Carrefour Links-platform”, zei Warren Jenson, president van LiveRamp. “Met LiveRamp Safe Haven kunnen merken en hun partners nu veilig samenwerken om betere klantervaringen te leveren en bedrijfsresultaten te stimuleren. We zijn er trots op deze baanbrekende mogelijkheid voor Carrefour mogelijk te maken in zijn CPG-partnernetwerk en in meer dan negen landen.”

De uitgebreide samenwerking van LiveRamp met Carrefour signaleert het groeiende momentum van Safe Haven, dat nu meer dan 45 klanten bedient in de retail, supermarkten, CPG, consumentenelektronica en andere branches. De recente overname van DataFleets door LiveRamp brengt toonaangevende privacyverhogende technologieën naar Safe Haven, waardoor klanten configureerbare gegevenscontroles kunnen implementeren. Safe Haven van LiveRamp maakt gegevenssamenwerking veilig en gemakkelijk voor klanten, ongeacht de technische infrastructuur of het cloudplatform dat door elke partij wordt gebruikt, zonder gegevens te verplaatsen.

“Safe Haven stelt klanten in staat om over clouds, partners en grenzen heen samen te werken om innovatie te stimuleren, betere klantervaringen te leveren en concurrentievoordeel te behalen”, vervolgde Jenson. “In iets meer dan een jaar sinds de aankondiging van Safe Haven hebben we 30% marktaandeel gewonnen in de Amerikaanse supermarkt- en big-boxretail, en in Europa lopen we voorop met Carrefour en andere toonaangevende retailers. Terwijl we onze internationale aanwezigheid blijven uitbreiden, zijn we verheugd om nu meer dan 30% van de 50 grootste wereldwijde CPG's te bedienen.”

Bezoek de LiveRamp-website voor meer informatie over Safe Haven en Safe Haven voor retail.

Over Carrefour Group

Met een multi-format netwerk van zo'n 13.000 winkels in meer dan 30 landen, is de Carrefour Group een van 's werelds toonaangevende voedsel-retailers. Carrefour boekte in 2020 een bruto omzet van € 78,6 miljard. Het heeft meer dan 320.000 werknemers die helpen om Carrefour de wereldleider te maken in de voedseltransitie voor iedereen, en iedereen elke dag toegang te geven tot hoogwaardige, betaalbare voeding, op alle locaties.

Bezoek voor meer informatie www.carrefour.com of zoek ons op Twitter (@GroupeCarrefour) en LinkedIn (Carrefour).

Over LiverRamp

LiveRamp is het toonaangevende gegevensconnectiviteitsplatform voor het veilig en effectief gebruik van gegevens. Aangedreven door kernmogelijkheden voor identiteitsresolutie en een ongeëvenaard netwerk, stelt LiveRamp bedrijven en hun partners in staat om beter verbinding te maken, gegevens te beheren en te activeren om klantervaringen te transformeren en waardevollere bedrijfsresultaten te genereren. De volledig interoperabele en neutrale infrastructuur van LiveRamp biedt end-to-end adresseerbaarheid voor 's werelds beste merken, agentschappen en uitgevers. Ga voor meer informatie naar www.LiveRamp.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.