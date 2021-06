Pony.ai wordt het eerste bedrijf dat zelfrijdende voertuigen test op de openbare weg in zowel de VS als China

FREMONT, Californië--(BUSINESS WIRE)--Pony.ai, gevestigd in Silicon Valley, is een toonaangevend bedrijf voor autonoom rijden en heeft vandaag aangekondigd dat het is begonnen met regelmatige en dagelijkse volledig bestuurderloos testen op de openbare weg in Fremont en Milpitas, Californië. Samen met de recente lancering van volledig bestuurderloos testen in Guangzhou, China, is het bedrijf de eerste geworden die volledig bestuurderloos geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg introduceert in drie steden in de twee meest dynamische mobiliteitsmarkten ter wereld.

De succesvolle start is goedgekeurd door de eerder aangekondigde vergunning voor bestuurderloos testen die is ontvangen van het California Department of Motor Vehicles voor een vloot van zes bestuurderloze voertuigen, waardoor de totale operationele dekking van meer dan 100 vierkante kilometer mogelijk is. Talloze stealth-technologieversies en talrijke evaluaties van de gereedheid voor bestuurderloos rijden, uitgevoerd door een eersteklas team, hebben deze belangrijke mijlpaal versterkt. Terwijl Amerikaanse steden in fasen heropenen, kijkt Pony.ai ernaar uit om deze zomer de Robotaxi-service voor het publiek in Irvine, Californië, te hervatten en is van plan om de volledig bestuurderloze service in 2022 voor het publiek uit te rollen.

“Volledig bestuurderloos gaan is de sleutel tot het bereiken van volledige autonomie en een onmisbare katalysator om onze ambitieuze visie te realiseren”, zei James Peng, CEO en oprichter van Pony.ai. “Terwijl we blijven groeien en opschalen, hebben we vorig jaar onze verantwoordelijkheid voor de gemeenschap van contactloze bezorgdiensten uitgebreid tijdens de pandemie in Californië om de nieuwe COVID-19-uitbraak in Guangzhou te bestrijden.”

Pony.ai werkt al meer dan een jaar samen met de stad Fremont om COVID-19 te bestrijden, inclusief het bezorgen van maaltijdpakketten bij kwetsbare gemeenschappen. Daarnaast werkte het bedrijf samen met Yamibuy in Zuid-Californië om een autonome en contactloze last-mile-bezorgservice aan te bieden aan inwoners van Irvine.

“In Guangzhou vervoert een vloot van 14 bestuurderloze voertuigen dag en nacht medische apparatuur, levensbenodigdheden en eerstelijns medisch personeel naar lokale gemeenschappen. Pony.ai heeft altijd sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel en stelt de gemeenschap centraal in alles wat we doen”, voegde Peng eraan toe.

Over Pony.ai

Pony.ai, Inc. (‘Pony.ai’) streeft een ambitieuze visie na op autonome mobiliteit. We willen veilige, duurzame en toegankelijke mobiliteit naar de hele wereld brengen. Wij zijn ervan overtuigt dat autonome technologie onze wegen exponentieel veiliger kan maken voor reizigers. Pony.ai is eind 2016 opgericht en is een pionier op het gebied van autonome mobiliteitstechnologieën en -diensten in de VS en China. Pony.ai leidde in beide markten de voor het publiek gerichte Robotaxi-pilots. Het bedrijf wordt momenteel gewaardeerd op $ 5,3 miljard en enkele van de belangrijkste investeerders zijn Toyota, Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia Capital China en IDG Capital. Pony.ai is partnerschappen aangegaan met toonaangevende OEM's, waaronder Toyota, Hyundai, de GAC Group, de FAW Group, enz.

