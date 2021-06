Farmers Edge Firma Parceria com AgTech Garage

WINNIPEG, Canadá, e SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--A Farmers Edge Inc. (TSX: FDGE), uma empresa de agricultura digital pure-play sediada no Canadá, anunciou hoje uma parceria com o hub de inovação AgTech Garage. A incubadora de tecnologia tem sede em Piracicaba, região conhecida como “Vale do Silício do Brasil”, e conecta empresas visando a colaboração de projetos nas áreas de AgTech e FoodTech. Os produtores brasileiros sofrem uma pressão cada vez maior para produzirem mais alimentos usando menos recursos. A Farmers Edge fornece soluções agrícolas inteligentes para o clima, que unem sustentabilidade, produtividade e lucratividade com o intuito de proteger a viabilidade econômica da fazenda e a saúde do planeta.

A Farmers Edge oferece uma infraestrutura digital exclusiva que inclui sensores de campo interconectados, IA, análise de big data e agronomia para possibilitar uma prática agrícola mais sustentável, preservar recursos naturais e gerar safras de alto rendimento e alta qualidade. Ao alinhar-se com a AgTech Garage e sua rede de empresas, universidades, startups e empreendedores com ideias semelhantes, a Farmers Edge traça um caminho para melhorar a colaboração e a conectividade em todo o ecossistema agrícola digital e impulsionar o desenvolvimento de ferramentas de alta tecnologia que agregam valor para os agricultores.

“As soluções da Farmers Edge são focadas no sucesso dos agricultores", disse Wade Barnes, CEO e fundador. "Nossa abordagem única e completa proporciona tudo o que eles precisam para aumentar sua sustentabilidade, eficiência e lucratividade. Ao entrarmos para a rede da AgTech Garage, podemos construir conexões com inovadores do meio agrícola para desenvolver produtos que aprimorem o mundo, produtores e nosso suprimento de alimentos.”

"Estamos ansiosos para colaborar com a AgTech Garage na criação de novas oportunidades para nossa rede de agricultores e parceiros", disse Celso Macedo, VP LATAM. "A AgTech Garage compartilha nossa visão de melhorar a sustentabilidade e inovação na agricultura e, ao colaborar com esta rede, podemos acelerar a transformação digital na fazenda e além."

O Brasil é reconhecido como um dos maiores celeiros do mundo e é um dos principais produtores e exportadores de alimentos essenciais como cana-de-açúcar, café, laranja, soja, cacau e carne bovina; suas exportações são avaliadas em cerca de US$97 bilhões ao ano.

Sobre a Farmers Edge

A Farmers Edge está liderando a próxima revolução agrícola através do maior portfólio de inovações tecnológicas próprias do setor, incluindo hardware, software e serviços. Com sua combinação única de sensores de campo interconectados, inteligência artificial, análise de big data e conhecimentos agronômicos, a plataforma digital da empresa transforma dados em ações e insights inteligentes, agregando valor para todas as partes interessadas do ecossistema agrícola. As tecnologias inovadoras da Farmers Edge aceleram a transformação digital na fazenda e além, protegendo os recursos do planeta e garantindo a produção sustentável de alimentos para uma população em rápido crescimento. Para mais informações, acesse www.farmersedge.ca e SEDAR (www.sedar.com)