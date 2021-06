Emburse porta le carte aziendali integrate con controllo della spesa in tempo reale nelle aziende italiane

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Emburse, leader globale nella gestione delle spese e nell'automazione della contabilità fornitori, ha reso noto oggi il lancio in Italia delle carte Emburse per la sua soluzione di automazione delle spese Captio.

Emburse vanta oltre 16.000 clienti in tutto il mondo ed è considerato affidabile da più di 9 milioni di utenti in 120 paesi. La soluzione di automazione delle spese Captio di Emburse viene utilizzata in tutta Italia da alcune delle aziende più grandi e rinomate al mondo, tra cui Redbull, Toyota, Olympus e Volkswagen.

Le carte Emburse offrono una soluzione intuitiva per i dipendenti, consentendo loro di effettuare acquisti senza dover sostenere alcuna spesa viva. I dipendenti possono richiedere carte virtuali o carte prepagate per viaggi e altri acquisti aziendali e avere la certezza che tutti gli acquisti rientreranno nella politica di spesa dell'organizzazione.

Gli amministratori acquisiranno la capacità di creare, emettere e gestire istantaneamente carte di credito virtuali o fisiche per i dipendenti di tutti i livelli. Le carte Emburse prevedono regole di spesa granulari in una vasta gamma di categorie, inclusi il tipo di fornitore, la data e l'importo dell'allocazione, garantendo che il titolare della carta rispetti le politiche di spesa aziendali al momento dell'acquisto anziché rilevare le violazioni delle politiche durante il processo di approvazione delle spese.

Al completamento della transazione, i dati della transazione vengono trasmessi automaticamente a Captio per l'approvazione dell'utente. Gli utenti potranno, quindi, aggiungere ulteriore documentazione di supporto, come ricevute e classificazione delle spese, riducendo notevolmente il lavoro associato alla riconciliazione dei metodi di pagamento tradizionali come i biglietti da visita, le carte personali o i contanti.

“La nostra mission è quella di umanizzare il lavoro semplificando quanto più possibile i processi di pagamento e di spesa", questo è il commento di Francesco Campana, direttore commerciale, Italia di Emburse. "Le carte Emburse all'interno della nostra soluzione Captio consentono la rapida emissione di carte e garantiscono funzionalità di spesa in tempo reale. Inoltre, siamo veramente orgogliosi di poterle offrire anche ai nostri clienti italiani. Le carte Emburse, combinate con l'intuitività di Captio, migliorano notevolmente l'esperienza d'uso da parte di dipendenti, approvatori e team finanziari. Questo è un passo importante per facilitare la vita dei nostri clienti".

Chi siamo

Emburse è leader globale nell’automazione delle fatture dei fornitori e nelle soluzioni di gestione delle spese, a cui si affidano oltre 9 milioni di utenti in più di 120 paesi. Più di 16.000 clienti si affidano a Emburse per eliminare i processi manuali, prendere decisioni più rapide e intelligenti e contribuire a migliorare la vita degli utenti e delle loro attività.

Emburse Captio integra il processo di gestione delle spese in un unico flusso di lavoro senza carta, senza operazioni manuali o errori. Organizzazioni di tutti i settori e dimensioni, tra cui Telefónica, Petronas Spain o Ticketmaster Spain, utilizzano Emburse Captio per risparmiare tempo e denaro pur rispettando i requisiti legali e fiscali. Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Emburse Captio, visitare captio.net/it.