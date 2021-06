LiveRamp et Carrefour s’associent pour proposer des offres de vente au détail de nouvelle génération

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LiveRamp® (NYSE : RAMP) a annoncé aujourd’hui un partenariat mondial élargi avec Carrefour (OTCMKTS : CRERF), visant à mettre en œuvre des capacités solides d’échanges collaboratifs de données, d’analyse et d’innovation, grâce à la plateforme Safe Haven de LiveRamp. En utilisant les technologies les plus pointues en matière de protection de la vie privée, de LiveRamp, les détaillants, les marques de produits de grande consommation (PGC) et les partenaires de Carrefour peuvent procéder à des échanges collaboratifs de données, à la fois sûrs, simples et productifs, à une échelle mondiale sans précédent. Safe Haven, qui est actuellement disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Chine, au Japon et en Australie, va s’étendre par le biais de Carrefour, à l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Pologne, la Roumanie et l’Argentine, ainsi qu’au Brésil et à Taïwan. Safe Haven de LiveRamp fait partie d’une nouvelle unité commerciale que Carrefour lance à cette occasion : « Carrefour Links ». Le partenariat a été annoncé aujourd’hui lors d’une conférence de presse à Paris.

« LiveRamp va être un accélérateur essentiel de la transformation de Carrefour en détaillant leader du secteur axé sur les données », a indiqué Élodie Perthuisot, directrice exécutive de la division Commerce électronique, données et transformation numérique, du Groupe Carrefour. « Nous offrons une grande valeur en travaillant de façon plus collaborative avec nos partenaires PGC et nos fournisseurs au détail, par le biais de Carrefour Links. Nous sommes ravis de notre partenariat avec LiveRamp, et de travailler ensemble pour fournir à nos centaines de partenaires PGC, à l’échelle mondiale, de nouvelles informations fiables sur les consommateurs et de nouvelles capacités. »

En offrant une connectivité des données et une gestion des identités dans un environnement neutre, sécurisé et autorisé, LiveRamp permet aux détaillants de bénéficier d’une multitude de nouveaux cas d’utilisation et de nouvelles sources de revenus, tout en transformant leur façon de travailler avec leurs partenaires fournisseurs. À travers Carrefour Links, Safe Haven permet à Carrefour de s’associer plus étroitement avec ses partenaires PGC sur neuf marchés internationaux, pour offrir des capacités améliorées d’échanges collaboratifs de données, incluant notamment :

Des informations et des analyses plus approfondies 一Les rapports packagés fournissent des informations fiables sur la performance des campagnes, la gestion des catégories, et l’analyse des acheteurs. Safe Haven offre également la possibilité aux équipes de science des données d’utiliser leurs propres modèles et de faire appel à l’apprentissage automatique.

一Les rapports packagés fournissent des informations fiables sur la performance des campagnes, la gestion des catégories, et l’analyse des acheteurs. Safe Haven offre également la possibilité aux équipes de science des données d’utiliser leurs propres modèles et de faire appel à l’apprentissage automatique. L’activation omnicanale 一Activez vos campagnes PGC en utilisant les données Carrefour sur les réseaux sociaux et les plateformes Web ouvertes, ainsi que les actifs détenus et exploités par Carrefour.

一Activez vos campagnes PGC en utilisant les données Carrefour sur les réseaux sociaux et les plateformes Web ouvertes, ainsi que les actifs détenus et exploités par Carrefour. De meilleures mesures一Les entreprises de PGC peuvent mieux comprendre l’impact des activités de marketing sur les ventes, en utilisant les données de vente au détail, et amorcer ainsi le virage nécessaire pour générer des résultats commerciaux clés.

« Les données sont en train de transformer l’expérience client à l’échelle mondiale, et Carrefour est à l’avant-garde de cette tendance, grâce à sa plateforme Carrefour Links », a déclaré Warren Jenson, président de LiveRamp. « Avec Safe Haven de LiveRamp, les marques et leurs partenaires peuvent désormais collaborer en toute sécurité pour offrir de meilleures expériences client et générer des résultats commerciaux. Nous sommes fiers de faire bénéficier Carrefour de cette capacité révolutionnaire, à travers son réseau de partenaires PGC, et dans un champ d’application comptant plus de neuf pays. »

Le partenariat élargi de LiveRamp avec Carrefour témoigne de l’élan croissant pris par Safe Haven qui dessert désormais plus de 45 clients dans les secteurs de la vente au détail, des magasins de proximité, des produits de consommation courante, de l’électronique grand public, et autres secteurs verticaux. La récente acquisition de DataFleets par LiveRamp apporte à Safe Haven des technologies de pointe en matière d’amélioration de la confidentialité, permettant aux clients de mettre en œuvre des contrôles des données, configurables. Safe Haven de LiveRamp rend les échanges collaboratifs de données, sûrs et faciles pour les clients, quelle que soit l’infrastructure technique ou la plateforme cloud utilisée par chaque partie, et ce, sans avoir à déplacer les données.

« Safe Haven permet aux clients de collaborer à travers les clouds, les partenaires et les frontières, pour stimuler l’innovation, offrir de meilleures expériences client, et développer un avantage concurrentiel », a poursuivi M. Jenson. « En un peu plus d’un an depuis l’annonce de Safe Haven, nous avons gagné 30 % de parts de marché dans le secteur des magasins de proximité et des grandes surfaces aux États-Unis, et nous sommes en train d’ouvrir la voie en Europe avec Carrefour et d’autres détaillants de premier plan. Alors que nous continuons à étendre notre présence internationale, nous sommes ravis de servir désormais plus de 30 % des 50 plus grandes entreprises mondiales de PGC. »

Visitez le site Web de LiveRamp pour obtenir de plus amples informations sur Safe Haven et Safe Haven for Retail.

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multiformat d’environ 13 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total de 78,6 milliards EUR en 2020. Le Groupe compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout, et à un prix raisonnable.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, ou suivez-nous sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

À propos de LiveRamp

LiveRamp est la principale plateforme de connectivité des données, conçue pour une utilisation sûre et efficace des données. Optimisée par des capacités essentielles de résolution d’identité et un réseau inégalé, la plateforme LiveRamp permet aux entreprises et à leurs partenaires de mieux se connecter, contrôler et activer les données pour transformer l’expérience client et générer des résultats commerciaux supérieurs. L’infrastructure entièrement interopérable et neutre de LiveRamp offre une adressabilité de bout en bout pour les plus grandes marques, agences et éditeurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.LiveRamp.com.

