Raven fournit la plateforme OMNiPOWER™ à la première entreprise agricole OMNi au monde

The second OMNiPOWER platform will allow Haggerty AgRobotics to lead the industry as one of the first customers to implement a real-world fleet of autonomous machines. Haggerty AgRobotics will now manage a fleet of OMNi platforms with machine-to-machine connectivity through the Viper® 4+ field computer. (Photo: Business Wire)

SIOUX FALLS, Dakota du Sud--(BUSINESS WIRE)--Raven Industries, Inc. (la société ; NASDAQ : RAVN), leader en technologie agricole autonome, a annoncé aujourd’hui l’achat d’une deuxième plateforme OMNiPOWER™ par Haggerty AgRobotics. La technologie d’agriculture et de précision sans conducteur de Raven fournit des solutions à fort impact pour les exploitations agricoles locales et entrepreneuriales, à l’heure où les pénuries de main-d’œuvre ne cessent de s’accentuer dans le secteur agricole.

« Les problèmes de pénurie de main d’œuvre chez nos cultivateurs locaux ont réellement augmenté la nécessité d’une plus grande automatisation et robotique au sein de l’exploitation », a déclaré Chuck Baresich, président de Haggerty AgRobotics.

Haggerty Creek Ltd., une société établie qui fournit des céréales et intrants agricoles répondant aux besoins des cultivateurs de l’Ontario, au Canada, collabore avec Raven depuis plus de dix ans pour résoudre les défis du secteur. En 2020, Haggerty Creek Ltd. a procédé à l’achat de sa première plateforme OMNiPOWER, et, en 2021, a acquis OMNiDRIVE pour aider les agriculteurs à surmonter leurs défis opérationnels. La demande croissante en technologies agricoles sans conducteur, solution à fort impact face aux pénuries de main d’œuvre, a conduit M. Baresich à lancer Haggerty AgRobotics, un service entièrement axé sur l’autonomie, la robotique et l’automatisation des technologies dans les exploitations agricoles.

La deuxième plateforme OMNiPOWER permettra à Haggerty AgRobotics d’opérer au premier plan du secteur, en comptant parmi les premiers clients à mettre en œuvre un parc de machines autonomes dans un contexte réel. M. Baresich gérera dorénavant un parc de plateformes OMNi offrant une connectivité de machine à machine via l’ordinateur de terrain Viper® 4+. L’intégration de la technologie agricole de précision avancée de Raven avec la plateforme OMNiPOWER permet une expérience utilisateur fluide, ainsi qu’une visibilité partagée en temps réel des zones couvertes.

« Comptant parmi les premiers clients de cette technologie, nous sommes très heureux de mettre les solutions agricoles sans conducteur de Raven sur le marché en force », a déclaré Baresich. « Les dernières actualisations et améliorations apportées à la technologie de Raven sont impressionnantes, et nous avons enregistré des performances incroyables lors de notre programme du printemps 2021. Nous avons acheté une deuxième plateforme OMNiPOWER pour continuer d’opérer au premier plan de la commercialisation de machines autonomes, en tant que parc organisé. »

« Raven a effectué d’importants investissements dans sa gamme OMNi de solutions agricoles sans conducteur », a déclaré Ben Voss, directeur des ventes de technologie appliquée pour l’Amérique du Nord et l’Australie chez Raven. « Il est formidable voir Haggerty AgRobotics, une entreprise progressiste et axée sur la technologie agricole, s’associer avec nous pour présenter des applications d’autonomie et de précision sur le marché de l’agriculture. OMNiPOWER et OMNiDRIVE nous positionnent tous les deux en tant que pionniers de l’autonomie dans le secteur mondial de l’agriculture. »

Raven a dévoilé il y a moins d’un mois sa marque OMNi de solutions autonomes, et exécute activement les commandes actuelles d’unités OMNiPOWER et OMNiDRIVE™ en provenance du monde entier. OMNiPOWER™ est une plateforme automotrice facilement interchangeable avec différentes machines agricoles, de type pulvérisateur ou épandeur. Cette plateforme autonome permet aux professionnels de l’agriculture d’effectuer simultanément différentes tâches agricoles, sans conducteur. Le « Chemin vers l’autonomie » de Raven commence par des produits d’agriculture de précision qui réduisent la fatigue du conducteur, puis évolue jusqu’à une pleine automatisation de la technologie agricole sans conducteur.

En investissant dans la technologie agricole sans conducteur, Raven ne cesse de concevoir des solutions qui réduisent les coûts d’exploitation, permettent une diminution des intrants, et améliorent les rendements pour les professionnels de l’agriculture du monde entier. Disponible dès aujourd’hui sur commande, sur RavenPrecision.com.

À propos de Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ : RAVN) fournit des solutions et des produits innovants à forte valeur permettant de surmonter d’importants défis à travers le monde. Raven est un leader en agriculture de précision, en films spéciaux haute performance, ainsi qu’en technologies plus légères que l’air. Depuis 1956, Raven conçoit, produit et fournit des solutions exceptionnelles, auxquelles l’entreprise doit sa réputation en matière d’innovation, de qualité des produits, de haute performance, et de service inégalé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://ravenind.com.

À propos de Raven Applied Technology

Depuis des décennies, Raven Applied Technology s’engage à maximiser l’efficacité opérationnelle grâce à sa technologie agricole innovante. La suite de produits autonomes de la société, Raven Autonomy™, est une extension de cet engagement. Des ordinateurs de terrain aux commandes de pulvérisateurs et de semoirs, en passant par les systèmes de guidage GPS, la technologie logistique et les solutions autonomes, Raven fournit des produits d’agriculture de précision, conçus pour permettre aux détaillants et aux producteurs agricoles de rester compétitifs et rentables dans l’avenir. Pour en savoir plus, consultez le site https://ravenprecision.com.

À propos de Haggerty Creek Ltd.

La société Haggerty Creek Ltd. a été créée en 2001 pour répondre à un besoin sur le marché dans les quatre comtés de l’Ontario, à savoir Lambdon, Middlesex, Elgin et Kent. Basée au nord de Bothwell, dans l’Ontario, Haggerty Creek fournit des solutions agricoles complètes, à commencer par la planification et l’application de cultures de précision, jusqu’à la gestion et commercialisation des céréales. En réponse à la demande croissante qui entoure la technologie agricole sans conducteur, la société a lancé Haggerty AgRobotics, se positionnant ainsi en tant que pionnière dans une industrie en pleine croissance. Vous en saurez plus sur https://haggertycreek.com.

