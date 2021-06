Fluence lance le RAZR Modular System pour soutenir les besoins variés de l’agriculture verticale et de la propagation sur site

Fluence by OSRAM today released its RAZR Modular System, the company’s newest LED solution for vertical farmers.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), fournisseur leader mondial de solutions d'éclairage LED écoénergétiques destinées à la production commerciale de cannabis et la production alimentaire, a lancé aujourd’hui son RAZR Modular System, toute dernière solution LED de l’entreprise destinée aux agriculteurs verticaux, qui offre des efficiences leaders sur le marché de 2,6 µmol/J sous le spectre blanc PhysioSpec™ BROAD R3 de Fluence.

Les nombreuses années d’expérience de Fluence en matière de collaboration avec des agriculteurs verticaux prouvent que le PhysioSpec™ BROAD R3 constitue le choix de spectre optimal concernant la propagation des récoltes et la culture à cycle complet pour une multitude de légumes verts à feuilles, de micropousses, d’herbes et d’autres légumes. Sous le spectre BROAD R3 de Fluence, le tout dernier système RAZR est 18 % plus efficace que les générations précédentes. Le montage mécanique et le câblage électrique du RAZR Modular System sont également hautement configurables, et s’intègrent facilement avec plusieurs types de rayonnage. La conception flexible du système est adaptée de manière unique pour un déploiement dans les environnements d’agriculture verticale.

« Les agriculteurs verticaux alimentent quelques-unes des plus grandes innovations dans le domaine de la production de cultures moderne », a déclaré David Cohen, PDG de Fluence. « En simplifiant la chaîne d’approvisionnement alimentaire, les exploitations verticales peuvent fournir des produits nutritionnels frais dans des régions précises. Ces installations de culture complexes nécessitent généralement des systèmes de rayonnage multicouche personnalisés, dotés de solutions d’éclairage LED spécialisées, capables d’optimiser le développement des plantes au travers des différentes étapes de croissance. Notre RAZR Modular System réduit non seulement les dépenses d’exploitation globales grâce à ses luminaires configurables et efficients, mais offre également un spectre éprouvé pour la propagation et la culture verticale des légumes verts à feuilles, des micropousses, des herbes et d’autres légumes. »

Fluence distribue directement son RAZR Modular System aux agriculteurs verticaux, ainsi que via des partenaires tels qu’Ecopromt, société de conseil leader dans le secteur des serres. Les experts agricoles d’Ecopromt ont conçu un système de paniers entièrement intégré doté du RAZR Modular System, ainsi que d’un système d’irrigation exclusif. Le système de paniers intégrés d’Ecopromt a été installé dans de nombreuses exploitations verticales en Europe et aux États-Unis.

« Notre équipe conçoit, développe et croît en utilisant les systèmes de paniers les plus avancés pour l’agriculture verticale depuis près de dix ans », a déclaré Tom Jönsson, responsable des ventes chez Ecopromt. « Le système entièrement intégré d’Ecopromt est facile à installer, et a été conçu pour évoluer à mesure de la croissance de l’exploitation verticale. Combinées à notre système d’irrigation et notre conception configurable, les capacités modulables de RAZR fournissent une distribution homogène de la lumière parmi les cultures, permettant aux agriculteurs de produire des plantes de haute qualité de manière constante, en utilisant l’une des technologies d’éclairage les plus efficaces du secteur. »

Basée à Brooklyn, dans l’État de New York, l’exploitation verticale aquaponique Upward Farms utilise le RAZR Modular System de Fluence pour optimiser les cycles de croissance de plusieurs micropousses et variantes de jeunes pousses à différentes étapes de culture.

« Le système RAZR est flexible, efficace et performant, ce qui nous permet de l’intégrer de manière rapide et fluide à nos différentes catégories de cultures », a déclaré Ben Silverman, directeur technique chez Upward Farms. « La nature modulable de RAZR nous permet d’adapter l’éclairage de notre système, tout en augmentant l’efficience et en réduisant les délais de croissance. »

Pour en savoir plus sur le RAZR Modular System et la gamme étendue de solutions LED de Fluence, rendez-vous sur www.fluence.science.

À propos de Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc., filiale en pleine propriété d’OSRAM, crée de puissantes solutions d’éclairage LED écoénergétiques, destinées à la production de cultures commerciales et aux applications de recherche. Fournisseur d’éclairage LED de premier plan sur le marché mondial du cannabis, Fluence a pour mission de permettre une production de cultures plus efficiente, auprès des meilleurs producteurs du monde, aussi bien dans le secteur de la culture en fermes verticales que sous serre. En plus de son siège mondial d’Austin, au Texas, Fluence dispose d’un siège EMOA à Rotterdam, aux Pays-Bas. Pour en savoir plus sur Fluence, rendez-vous sur https://fluence.science.

À propos d’Upward Farms

Upward Farms est une exploitation verticale aquaponique certifiée biologique par le département de l'Agriculture des États-Unis, qui est basée à Brooklyn, dans l’État de New York. Upward Farms adopte une approche révolutionnaire qui allie agriculture verticale moderne et anciennes pratiques d’aquaponie. Cette méthode utilise les poissons pour fertiliser les cultures dans un écosystème complet s’appuyant sur le microbiome naturellement produit, qui constitue la superpuissance préservant la vie depuis plusieurs millions d’années. Upward Farms s’engage à restaurer le système alimentaire défaillant, ainsi qu’à reconnecter les consommateurs avec des produits alimentaires savoureux, nutritifs et locaux. Pour en savoir plus sur Upward Farms, rendez-vous sur www.eatupwardfarms.com.

À propos d’Ecopromt

Ecopromt est une entreprise familiale qui travaille dans le secteur de l’horticulture, spécialisée dans les herbes fraîches, et qui se focalise également sur la recherche et le développement d’autres cultures. Ecopromt fournit des conseils en matière de culture ainsi que des conseils techniques, grâce à une stratégie commerciale qui consiste à combiner biologie, chimie et automatisation, afin que les agriculteurs du monde entier puissent améliorer l’efficacité de leurs cultures. Ecopromt, dont le siège se situe en Suède, est distributeur officiel des éclairages Fluence by OSRAM, et fabrique ses propres systèmes de paniers intégrés. Ecopromt possède également une agence à Harrisonburg, en Virginie, où nous proposons des services similaires.

