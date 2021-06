LiveRamp e Carrefour fazem parceria para entregar ofertas de varejo de próxima geração

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A LiveRamp® (NYSE: RAMP) anunciou hoje uma parceria global ampliada com o Carrefour (OTCMKTS: CRERF) para habilitar uma robusta colaboração de dados, análises e recursos de inovação através do Safe Haven da LiveRamp. Utilizando tecnologias de preservação de privacidade de classe mundial da LiveRamp, varejistas, marcas de bens de consumo embalados (consumer packaged goods, CPG) e parceiros do Carrefour podem realizar colaborações de dados seguras, simples e produtivas em uma escala global sem precedentes. O Safe Haven está disponível atualmente nos EUA, Reino Unido, França, China, Japão e Austrália, e, com o Carrefour, está expandindo para a Espanha, Itália, Bélgica, Polônia, Romênia, Argentina, Brasil e Taiwan. O Safe Haven da LiveRamp é parte de uma nova unidade de negócios que o Carrefour está lançando nesta ocasião: “Carrefour Links.” A parceria foi anunciada hoje em uma conferência de imprensa em Paris.

“A LiveRamp será uma aceleradora fundamental na transformação da Carrefour em um varejista orientado por dados, líder do setor”, disse Elodie Perthuisot, diretor executivo de comércio eletrônico, dados e transformação digital do Carrefour Group. “Estamos entregando enorme valor trabalhando de forma mais colaborativa com nossos parceiros abastecimento de CPG e varejo com a Carrefour Links. Estamos empolgados por nossa parceria com a LiveRamp, trabalhando juntos para entregar novas e robustas percepções e possibilidades de cliente para centenas de parceiros de CPG em uma escala global.”

Ao oferecer conectividade de dados e gerenciamento de identidade em um ambiente neutro, seguro e autorizado, a LiveRamp oferece uma variedade de novos casos de uso e fluxos de receita possíveis para varejistas, enquanto transforma a maneira como elas trabalham com seus parceiros de fornecimento. Através da Carrefour Links, o Safe Haven possibilita que o Carrefour crie parcerias mais próximas com seus parceiros de CPG em nove mercados internacionais para entregar recursos aprimorados de colaboração de dados, incluindo:

Percepções e análises mais profundas 一 Relatórios empacotados oferecem robustas percepções de desempenho de campanha, gerenciamento de categoria e análises de compradores. O Safe Haven também oferece a habilidade para que equipes de ciência de dados utilizem seus próprios modelos e aprendizado de máquina.

一 Relatórios empacotados oferecem robustas percepções de desempenho de campanha, gerenciamento de categoria e análises de compradores. O Safe Haven também oferece a habilidade para que equipes de ciência de dados utilizem seus próprios modelos e aprendizado de máquina. Ativação omnicanal 一 Ativar campanhas de CPG utilizando dados do Carrefour em plataformas sociais e web abertas e ativos operados e de propriedade do Carrefour.

一 Ativar campanhas de CPG utilizando dados do Carrefour em plataformas sociais e web abertas e ativos operados e de propriedade do Carrefour. Melhores medições一 CPGs podem melhor entender o impacto das atividades de marketing nas vendas utilizando dados do varejo e agir para orientar importantes resultados de negócios.

“Os dados estão transformando a experiência do cliente globalmente – e o Carrefour está na linha de frente dessa tendência com sua plataforma Carrefour Links”, disse Warren Jenson, presidente da LiveRamp. “Com o LiveRamp Safe Haven, marcas e seus parceiros agora podem colaborar com segurança para entregar melhores experiências de clientes e orientar resultados de negócios. Estamos orgulhosos em habilitar esse revolucionário recurso para o Carrefour em sua rede de parceiros de CPG em mais nove países.”

A parceria ampliada da LiveRamp com o Carrefour sinaliza o ímpeto crescente do Safe Haven, que agora atende mais de 45 clientes no varejo, alimentos, CPG, eletrônicos de consumo e outras verticais. A recente aquisição da DataFleets pela LiveRamp traz tecnologias de aprimoramento de privacidade líderes do setor para o Safe Haven, permitindo que clientes implementem controles de dados configuráveis. O Safe Haven da LiveRamp torna a colaboração de dados segura e fácil para clientes, independentemente da infraestrutura técnica ou plataforma de nuvem utilizada por cada parte, sem mover dados.

“O Safe Haven está permitindo que clientes colaborem entre nuvens, parceiros e fronteiras para orientar a inovação, entregar melhores experiências de consumidor e alcançar vantagem competitiva”, continuou Jenson. “Em apenas um ano após o anúncio do Safe Haven, obtivemos 30% de participação de mercado em uma superloja varejista e de alimentos dos EUA, e na Europa estamos abrindo o caminho com o Carrefour e outros importantes varejistas. Enquanto continuamos expandindo nossa pegada internacional, estamos empolgados para atender agora mais de 30% dos 50 maiores CPGs globais.”

Acesse o website da LiveRamp para mais informações sobre o Safe Haven e o Safe Haven for Retail.

Sobre o Grupo Carrefour

Com uma rede de múltiplos formatos com aproximadamente 13.000 lojas em mais de 30 países, o Grupo Carrefour é um dos maiores varejistas de alimentos do mundo. O Carrefour registrou vendas brutas de € 78,6 bilhões em 2020. Ele possui mais de 320.000 funcionários que ajudam a tornar o Carrefour o líder mundial na transição alimentar para todos, fornecendo acesso a todos a alimentos de preços acessíveis e de alta qualidade diariamente, em todas as localidades.

Para mais informações, acesse www.carrefour.com, ou nos encontre no Twitter (@GroupeCarrefour) e LinkedIn (Carrefour).

Sobre a LiveRamp

A LiveRamp é a plataforma líder de conectividade de dados para o uso seguro e eficaz de dados. Impulsionada por funcionalidades básicas de resolução de identidade e uma rede incomparável, a LiveRamp permite que as empresas e seus parceiros se conectem, controlem e ativem da melhor forma os dados para transformar as experiências do cliente e gerar resultados comerciais mais valiosos. A infraestrutura totalmente interoperável e neutra da LiveRamp oferece endereçamento de ponta a ponta para as principais marcas, agências e editores do mundo. Para mais informações, acesse www.LiveRamp.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.