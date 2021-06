Pony.ai se torna a primeira empresa a testar veículos autônomos em vias públicas nos EUA e China

FREMONT, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Pony.ai, baseada no Vale do Silício, empresa líder em direção autônoma, anunciou hoje que iniciou testes regulares e diários de direção totalmente autônoma em vias públicas em Fremont e Milpitas, Califórnia. Em conjunto com o recente lançamento dos testes de direção totalmente autônoma em Guangzhou, China, a empresa se tornou a primeira a ter veículos totalmente autônomos em vias públicas em três cidades nos dois mercados de mobilidade mais dinâmica do mundo.

O lançamento com sucesso é autorizado pela permissão para direção autônoma previamente anunciada, recebida do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia para uma frota de seis veículos autônomos, permitindo a cobertura operacional total de mais de 100 quilômetros quadrados. Inúmeras iterações de tecnologia furtiva e diversas avaliações de prontidão de direção autônoma realizadas por uma equipe de alta categoria reforçaram esse importante marco. Enquanto as cidades americanas reabrem em fases, a Pony.ai espera dar continuidade ao seu serviço Robotaxi para o público em Irvine, Califórnia, neste verão, e planeja lançar o serviço totalmente autônomo para o público em 2022.

“A direção totalmente autônoma é fundamental para alcançar a plena autonomia e um catalisador indispensável para concretizar nossa ambiciosa visão”, disse James Peng, diretor executivo e fundador da Pony.ai. “Enquanto continuamos crescendo e escalonando, expandimos nossa responsabilidade comunitária de serviços de entrega sem contato durante a pandemia na Califórnia no ano passado à luta contra o surto da COVID-19 em Guangzhou”.

A Pony.ai uniu forças com a cidade de Fremont há mais de um ano para combater a COVID-19, incluindo serviço de entrega de kit de refeições para comunidades vulneráveis. Além disso, a empresa fez parceria com a Yamibuy, no sul da Califórnia, para oferecer um serviço de entrega em domicílio autônomo e sem contato para os residentes de Irvine.

“Em Guangzhou, uma frota de 14 veículos autônomos transporta equipamentos médicos, suprimentos de vida, e trabalhadores de saúde da linha de frente para comunidades locais, dia e noite. A Pony.ai sempre manteve a responsabilidade social no coração e coloca a comunidade no centro de tudo que faz”, acrescentou Peng.

