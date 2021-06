Equinor concede contrato Subsea Integration Alliance EPCI para Bacalhau

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger anunciou hoje uma concessão para a Subsea Integration Alliance de um grande contrato da Equinor no seu projeto Bacalhau em alto mar no Brasil. O escopo do contrato abrange a engenharia, aquisição, construção e instalação (engineering, procurement, construction and installation, EPCI) de sistemas de produção submarina (subsea production systems, SPS) e tubulações submarinas (SURF).

O empreendimento incluirá 19 poços, além de equipamentos submarinos associados, incluindo cabeçotes de poço submarino, controles submarinos e sistemas de conexão, e uma recuperação completa de riser. O escopo SURF abrange risers rígidos, linhas de fluxo e umbilicais.

A equipe Subsea Integration Alliance estabelecida durante a fase inicial de projeto de engenharia de front-end, concedida em janeiro de 2020, agora fará a transição para a fase EPCI completa. A gestão do projeto e a engenharia detalhada ocorrerão no Rio de Janeiro. As atividades em alto mar começarão em 2022 utilizando embarcações reel-lay, flex-lay e de construção leve da Subsea 7.

“Esta concessão reflete nosso compromisso em melhorar o desempenho do campo Bacalhau da Equinor através de uma abordagem de colaboração aberta, com a integração e aplicação de soluções tecnológicas submarinas inovadoras, desenvolvendo a experiência em alta pressão e águas profundas da Schlumberger”, disse Donnie Ross, presidente de sistemas de produção da Schlumberger. “Ao mesmo tempo, isso terá um impacto positivo na economia regional através da criação de valor no país”.

“Estamos trabalhando de perto com a Equinor desde o contrato FEED em 2020”, afirmou Stuart Fitzgerald, diretor executivo da Subsea Integration Alliance LLC. “Agora na fase EPCI, daremos suporte à Equinor para maximizar o potencial do campo Bacalhau através do portfólio líder de tecnologias e serviços da Subsea Integration Alliance, e uma abordagem de ‘uma equipe’ para a entrega do projeto”.

O campo Bacalhau está localizado a 185 km da costa do município de Ilhabela, no estado de São Paulo, a uma profundidade de 2.050 m. O Bacalhau é o primeiro projeto SPS e SURF integrado do Brasil. A concessão é um significativo endosso da forte posição da Subsea Integration Alliance no mercado integrado e da nossa presença local de longa data no Brasil.

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

Sobre a Subsea Integration Alliance

A Subsea Integration Alliance é uma aliança estratégica global não incorporada entre a Subsea 7 e a OneSubsea®, a divisão de tecnologias submarinas, produção e sistemas de processamento da Schlumberger, reunindo planejamento de desenvolvimento de campo, entrega de projeto e soluções de ciclo de vida total em um extenso portfólio de tecnologias e serviços. Como uma equipe, a Subsea Integration Alliance amplifica o desempenho submarino ajudando clientes a selecionar, projetar, entregar e operar os sistemas submarinos mais inteligentes. Isso elimina revisões dispendiosas, evita atrasos e reduz riscos na vida do campo. Para mais informações, acesse www.subseaintegrationalliance.com.

Declarações de advertência sobre declarações prospectivas

