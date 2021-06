Fluence führt modulares RAZR-System ein, um unterschiedliche Anforderungen an die vertikale Landwirtschaft und Propagation vor Ort zu erfüllen

Fluence by OSRAM today released its RAZR Modular System, the company’s newest LED solution for vertical farmers.

Fluence by OSRAM today released its RAZR Modular System, the company’s newest LED solution for vertical farmers.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), ein global führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Produktion von Cannabis und Lebensmitteln, hat heute sein RAZR Modular System auf den Markt gebracht, die neueste LED-Lösung des Unternehmens für vertikale Landwirte mit marktführenden Wirkungsgraden von 2,6 µmol/J unter dem „PhysioSpec™ BROAD R3“-Weißspektrum von Fluence.

Die jahrelange Erfahrung von Fluence in der Kooperation mit vertikalen Landwirten hat gezeigt, dass PhysioSpec™ BROAD R3 das optimale Spektrum für die Propagation von Pflanzen und die Kultivierung einer Vielzahl von Blattgemüse, Keimpflanzen, Kräutern und anderen Gemüsesorten über den ganzen Zyklus hinweg ist. Das neueste RAZR-System ist mit dem BROAD-R3-Spektrum von Fluence 18 % effizienter als frühere Generationen. Die mechanische Montage und die elektrische Verdrahtung des RAZR-Modular-Systems sind zudem äußerst konfigurierbar und lassen sich leicht in verschiedene Arten von Regalen integrieren. Das flexible Design des Systems macht es auf einzigartige Weise geeignet für die Skalierung in einer Umgebung für vertikale Landwirtschaft.

„Vertikale Landwirte sind der Motor für einige der größten Innovationen in der modernen Pflanzenproduktion“, sagt David Cohen, CEO von Fluence. „Durch die Vereinfachung der Lebensmittel-Lieferkette können vertikale Landwirtschaftsbetriebe frische, nahrhafte Produkte an lokalisierte Regionen liefern. Typischerweise erfordern diese komplizierten Anbauflächen maßgeschneiderte, mehrschichtige Regalsysteme mit speziellen Lösungen für LED-Beleuchtung, die die Entwicklung der Pflanzen in den verschiedenen Wachstumsstadien optimieren können. Unser RAZR Modular System senkt nicht nur die gesamten Betriebsausgaben durch seine effizienten und konfigurierbaren Vorrichtungen, sondern bietet auch ein erprobtes Spektrum für die Propagation und den vertikalen Anbau von Blattgemüse, Keimpflanzen, Kräutern und anderem Gemüse.“

Fluence vertreibt sein RAZR Modular System an vertikale Landwirte sowohl direkt als auch über Partner wie Ecopromt, eine führende Treibhaus-Beratung. Die Anbauspezialisten von Ecopromt haben ein vollständig integriertes Wagensystem mit dem RAZR Modular System sowie ein proprietäres Bewässerungssystem konzipiert. Ecopromts integriertes Wagensystem wurde bereits in mehreren vertikalen Landwirtschaftsbetrieben in Europa und den USA eingerichtet.

„Seit fast zehn Jahren entwirft, entwickelt und baut unser Team die fortschrittlichsten Wagensysteme für die vertikale Landwirtschaft an“, sagt Tom Jönsson, Head of Sales bei Ecopromt. „Das voll integrierte System von Ecopromt ist leicht einzurichten und so gebaut, dass es mit dem Wachstum eines vertikalen Landwirtschaftsbetriebs mitwächst. In Verbindung mit unserem Bewässerungssystem und dem konfigurierbaren Design sorgen die modularen Fähigkeiten von RAZR für eine homogene Verteilung des Lichts über die Kulturen und ermöglichen es den Landwirten, konsistente, qualitativ hochwertige Pflanzen unter einer der effizientesten Beleuchtungstechnologien der Branche zu produzieren.“

Der vertikale Aquaponic-Landwirtschaftsbetrieb Upward Farms mit Sitz in Brooklyn, New York, nutzt das RAZR Modular System von Fluence, um die Wachstumszyklen für mehrere Varianten von Keimpflanzen und jungem Blattgemüse in verschiedenen Phasen der Kultivierung zu optimieren.

„Das RAZR-System ist flexibel, effizient und leistungsstark, wodurch wir es schnell und nahtlos in unsere Grow-Stacks integrieren konnten“, sagt Ben Silverman, CTO von Upward Farms. „Die modulare Natur von RAZR gestattet es uns, das Licht an unser System anzupassen und zugleich die Effizienz zu erhöhen und die Wachstumszeit zu reduzieren.“

Weitere Informationen über das RAZR Modular System und das erweiterte Portfolio an LED-Lösungen von Fluence erhalten Sie unter www.fluence.science.

Über Fluence by OSRAM

Fluence Bioengineering, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von OSRAM und entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Pflanzenproduktion sowie für Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Lieferant von LED-Beleuchtungslösungen für den globalen Cannabismarkt und engagiert sich dafür, eine effizientere Pflanzenproduktion bei den weltweit führenden vertikalen Landwirtschaftsbetrieben und Gewächshausanbauern zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, die EMEA-Zentrale befindet sich in Rotterdam in den Niederlanden. Weitere Informationen zu Fluence finden Sie auf www.fluence.science.

Über Upward Farms

Upward Farms ist ein USDA-zertifizierter vertikaler Bio-Aquaponik-Betrieb in Brooklyn, NY. Upward Farms nutzt einen bahnbrechenden Ansatz, der die moderne vertikale Landwirtschaft mit der alten Praxis der Aquaponik kombiniert. Bei dieser Methode werden Fische zur Befruchtung von Nutzpflanzen in einem kompletten Ökosystem eingesetzt, das sich auf das natürlich vorkommende Mikrobiom stützt – die Superkraft, die das Leben seit Jahrmillionen erhalten hat. Upward Farms widmet sich der Aufgabe, das kaputte Lebensmittelsystem zu heilen und die Verbraucher wieder mit schmackhaften, nahrhaften und lokalen Lebensmitteln in Kontakt zu bringen. Um mehr über Upward Farms zu erfahren, gehen Sie auf www.eatupwardfarms.com.

Über Ecopromt

Ecopromt ist ein Familienunternehmen im Gartenbausektor, das sich auf frische Kräuter spezialisiert hat, aber auch Forschung und Entwicklung für andere Nutzpflanzen betreibt. Ecopromt bietet Beratungsleistungen in den Bereichen Anbau und Technik an, mit einer Geschäftsstrategie, die Biologie, Chemie und Automatisierung miteinander verbindet, sodass Gärtner auf der ganzen Welt effektiver mit ihren Pflanzen arbeiten können. Ecopromt mit Hauptsitz in Schweden ist offizieller Wiederverkäufer von Fluence-Lampen von OSRAM und Hersteller der eigenen integrierten Wagensysteme. Ecopromt hat auch eine Niederlassung in Harrisonburg, Virginia, wo wir vergleichbare Dienstleistungen anbieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.