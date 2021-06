LiveRamp e Carrefour stringono una collaborazione per l’offerta di soluzioni evolute per il settore della vendita al dettaglio

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--LiveRamp® (NYSE: RAMP) ha annunciato oggi una partnership ampliata a livello globale con Carrefour (OTCMKTS: CRERF) per creare i presupposti per funzionalità di collaborazione dati, analisi e innovazione robuste attraverso Safe Haven di LiveRamp. Servendosi delle migliori tecnologie per la tutela della privacy di LiveRamp, rivenditori, marchi di beni di consumo confezionati (consumer packaged good, CPG) e i partner di Carrefour possono adottare una collaborazione dati semplice, sicura e produttiva su scala globale come mai prima d’ora. Safe Haven è attualmente disponibile negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Cina, Giappone e Australia e, attraverso Carrefour, si sta espandendo ora in Spagna, Italia, Belgio, Polonia, Romania, Argentina, Brasile e a Taiwan. Safe Haven di LiveRamp fa parte di una nuova unità aziendale appositamente istituita da Carrefour: “Carrefour Links”. La partnership è stata annunciata nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi quest’oggi a Parigi.

“LiveRamp sarà un acceleratore essenziale della trasformazione di Carrefour in un rivenditore al dettaglio basato su dati leader del settore” ha affermato Elodie Perthuisot, Direttore esecutivo della divisione Commercio elettronico, Dati e Trasformazione digitale del Gruppo Carrefour. “Grazie a Carrefour Links, stiamo generando un valore eccezionale affiancandoci ai nostri partner CPG e della fornitura al dettaglio. L’entusiasmante partnership con LiveRamp ci consente di collaborare per fornire a centinaia dei nostri partner CPG a livello globale dati e funzionalità nuovi e concreti sui consumatori.”

Fornendo connettività di dati e gestione delle identità in un ambiente neutrale, sicuro e autorizzato, LiveRamp crea i presupposti per un’ampia gamma di nuovi casi d’uso e flussi di entrate per i rivenditori, al tempo stesso, trasformando il modo in cui lavorano con i partner della fornitura. Attraverso Carrefour Links, Safe Haven permette a Carrefour di collaborare più strettamente con i partner CPG in nove mercati internazionali fornendo funzionalità avanzate di collaborazione dati, tra cui:

Analisi e dati più approfonditi 一Rapporti predefiniti forniscono dati concreti relativi al rendimento delle campagne, la gestione delle catagorie e le analisi sugli acquirenti. Con Safe Haven, i team di scienziati di dati possono utilizzare i propri modelli e algoritmi di apprendimento automatico.

一Rapporti predefiniti forniscono dati concreti relativi al rendimento delle campagne, la gestione delle catagorie e le analisi sugli acquirenti. Con Safe Haven, i team di scienziati di dati possono utilizzare i propri modelli e algoritmi di apprendimento automatico. Attivazione omnicanale 一Le campagne CPG possono essere attivate avvalendosi dei dati di Carrefour estrapolati dalle piattaforme web aperte e social e dalle risorse di proprietà di e gestite da Carrefour.

一Le campagne CPG possono essere attivate avvalendosi dei dati di Carrefour estrapolati dalle piattaforme web aperte e social e dalle risorse di proprietà di e gestite da Carrefour. Misurazione più accurata一I CPG possono comprendere più chiaramente l’impatto delle attività di marketing sulle vendite utilizzando i dati al dettaglio e fare così la differenza nel promuovere risultati commerciali chiave.

“I dati stanno trasformando l’esperienza dei clienti in tutto il mondo e Carrefour è all’avanguardia in questa tendenza grazie alla sua piattaforma Carrefour Links” ha dichiarato Warren Jenson, Presidente di LiveRamp. “Grazie a Safe Haven di LiveRamp, i marchi e i loro partner possono ora collaborare in tutta sicurezza per offrire ai clienti esperienze migliori e, al tempo stesso, ottimizzare i propri risultati commerciali. Siamo orgogliosi di aver potuto creare i presupposti per questa funzionalità rivoluzionaria nella rete di partner CPG di Carrefour in oltre nove Paesi.”

La partnership ampliata tra LiveRamp e Carrefour rispecchia il crescente momento di Safe Haven che conta ora più di 45 clienti nei settori della vendita al dettaglio, alimentare, dei beni di consumo confezionati, dell’elettronica di consumo e in altri segmenti verticali. La recente acquisizione da parte di LiveRamp di DataFleets ha dotato Safe Haven delle migliori tecnologie rinvenibili nel settore per accrescere la tutela della privacy, consentendo ai clienti di implementare controlli dei dati configurabili. Safe Haven di LiveRamp agevola e protegge la collaborazione dati per i clienti, indipendentemente dall’infrastruttura tecnica o dalla piattaforma cloud in uso, senza dover ricorrere al trasferimento di dati.

“Safe Haven permette ai clienti di collaborare in tutti gli ambienti cloud e con tutti i partner a prescindere dai confini geografici per promuovere l’innovazione, offrire ai clienti esperienze migliori e conseguire un vantaggio competitivo” ha aggiunto Jenson. “In poco più di un anno dall’annuncio di Safe Haven, abbiamo ampliato del 30% la nostra quota di mercato nei settori dei negozi big box e della vendita al dettaglio di generi alimentari negli Stati Uniti e stiamo spianando ora la strada in Europa con Carrefour e altri prestigiosi rivenditori al dettaglio. Stiamo continuando a espandere la nostra presenza a livello internazionale e siamo lieti di servire al momento più del 30% dei 50 CPG più grandi al mondo.”

Visitate il sito web di LiveRamp per saperne di più su Safe Haven e Safe Haven per il dettaglio.

Informazioni sul Gruppo Carrefour

Con una rete multiformato di circa 13.000 punti vendita in oltre 30 Paesi, il Gruppo Carrefour è uno dei maggiori rivenditori al dettaglio di generi alimentari nel mondo. Nel 2020 Carrefour ha registrato un fatturato lordo pari a 78,6 miliardi di euro. Con più 320.000 dipendenti che contribuiscono a farne il leader mondiale nella transizione alimentare per tutti, Carrefour fornisce a tutti l’accesso ad alimenti economici e d’alta qualità ogni singolo giorno e in tutte le località.

Per ulteriori informazioni, visitate www.carrefour.com o seguiteci su Twitter (@GroupeCarrefour) e LinkedIn (Carrefour).

Informazioni su LiveRamp

LiveRamp è la maggiore piattaforma per la connettività dati per l’uso sicuro ed efficace dei dati. Grazie alle sue funzionalità di risoluzione delle identità di base e a una rete ineguagliata, LiveRamp permette alle aziende e ai loro partner di collegare, controllare e attivare meglio i dati per trasformare le esperienze dei clienti e generare risultati commerciali più apprezzabili. L’infrastruttura completamente interoperabile e neutrale di LiveRamp offre un’indirizzabilità end-to-end per i migliori brand, agenzie e publisher al mondo. Per ulteriori informazioni visitate www.LiveRamp.com.

