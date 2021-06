Farmers Edge amplia relacionamento com Planet, empresa aeroespacial e de análise de dados

Farmers Edge Inc. (TSX:FDGE), a pure-play digital agriculture company, today announced that it has entered into a new, three-year contract with Planet, a San Francisco-based integrated aerospace and data analytics company that operates the largest fleet of Earth-imaging satellites, collecting daily global data of the world. (Photo: Business Wire)

Farmers Edge Inc. (TSX:FDGE), a pure-play digital agriculture company, today announced that it has entered into a new, three-year contract with Planet, a San Francisco-based integrated aerospace and data analytics company that operates the largest fleet of Earth-imaging satellites, collecting daily global data of the world. (Photo: Business Wire)

WINNIPEG, Manitoba--(BUSINESS WIRE)--Farmers Edge Inc. (TSX:FDGE), empresa de agricultura totalmente digital, anunciou hoje que celebrou um novo contrato de três anos com a Planet, empresa integrada de análise de dados e aeroespacial com sede em San Francisco – Califórnia. A Planet opera a maior frota de satélites de imagens da Terra, coletando dados globais diários ao redor do mundo. Os dados do satélite Planet são processados usando algoritmos de propriedade da Farmers Edge, integrado a outros conjuntos de dados centrados no campo, e em seguida, distribuído para milhares de clientes e parceiros no setor agrícola que precisam de insights precisos para tomar decisões estratégicas e lucrativas.

As imagens de satélite são uma ferramenta digital essencial no conjunto de produtos da Farmers Edge, projetada para apoiar os agricultores e seus consultores no gerenciamento sustentável das propriedades agrícolas, , alta qualidade e produtividade de grãos e baixo teor de carbono. O monitoramento quase em tempo real da safra com alta resolução, imagens de satélite de alta frequência possibilitam aos agricultores detectarem os problemas rapidamente, reagir ao estresse da safra de maneira oportuna e precisa e reduzir substancialmente o número de visitas exigidas ao campo A empresa também aplica imagens de satélite para desenvolver sistemas de cultivo sustentáveis que aproveitam ao máximo os insumos das safras e, ao mesmo tempo, reduzem os impactos ambientais.

Os produtos derivados de imagens da Farmers Edge também são usados por prestadores de serviço que suportam os agricultores. As seguradoras agrícolas, por exemplo, recorrem a esta tecnologia inovadora para gerenciamento eficiente e preciso de sinistros, verificação da data de plantio, confirmação dos dados de produção e muito mais.

"À medida que continuamos a crescer, temos o compromisso de aprimorar nosso pacote de produtos para fornecer ferramentas digitais que promovem decisões baseadas em dados para nossa rede de clientes e parceiros", disse o CEO e fundador da Farmers Edge, Wade Barnes. "A Farmers Edge está projetando e desenvolvendo novas soluções digitais baseadas em análises e derivadas de imagens para apoiar a agricultura sustentável, lucrativa, de forma proativa ao agricultor ".

"Os dados diários de satélite globais da Planet combinados com o conjunto de produtos avançados da Farmers Edge capacita os agricultores em todo o mundo a implantar práticas de agricultura de precisão, resultando em uma produção agrícola mais eficiente", disse o co-fundador e CEO da Planet, Will Marshall. "Esses dados são essenciais para promover práticas agrícolas regenerativas em grande escala e estamos animados para continuar a parceria com a Farmers Edge e caminhar em direção a um futuro mais verde".

A Farmers Edge atenderá às sua economia de custos de imagens e tecnologia na nuvem apresentadas durante o processo de IPO, adicionando este novo contrato em combinação com outros compromissos contratuais previamente estabelecidos.

Sobre a Farmers Edge

Farmers Edge está liderando a próxima revolução agrícola com o mais amplo portfólio de inovações tecnológicas proprietárias do setor, abrangendo hardware, software e serviços. Alimentado por uma combinação única de sensores de campo conectados, inteligência artificial, análise de big data e experiência agronômica, a plataforma digital da empresa transforma dados em ações e percepções inteligentes, entregando valor a todas as partes interessadas do ecossistema agrícola. As tecnologias disruptivas da Farmers Edge aceleram a transformação digital na fazenda e além dela, protegendo nossos recursos globais e garantindo a produção sustentável de alimentos para uma população em rápido crescimento. Para mais informações, acesse www.farmersedge.ca e SEDAR (www.sedar.com).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.