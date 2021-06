Outseer annonce un nouveau programme de partenariat, Outseer Beyond, afin de développer les capacités primées de prévention des fraudes, d’authentification des paiements et d’identité au sein de l’écosystème

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Outseer, leader dans le domaine des solutions d’authentification des paiements et de contrôle des comptes, a annoncé aujourd’hui le lancement d’Outseer Beyond, nouveau programme de partenariat destiné aux fournisseurs complémentaires de technologies d’authentification des paiements et de prévention des fraudes. Cette démarche fait suite à l’annonce de RSA de la semaine dernière concernant le lancement d’Outseer en tant que nouvelle entreprise autonome.

Outseer Beyond permet de créer de nouvelles opportunités dans le secteur, afin d’introduire des capacités approfondies en matière de fraude, de risque et d’identité, lesquelles seront mises à disposition d’une communauté de partenaires et par son intermédiaire. Dans le cadre de ce programme, Outseer travaille aux côtés de chaque partenaire pour identifier des stratégies d’intégration de produits, de synergie des données, et de commercialisation, qui permettent d’augmenter le chiffre d’affaires des partenaires, et de fournir à leur clientèle une solution plus complète.

« La croissance du commerce numérique continue de s’accélérer, les fraudes ne cessent d’évoluer, et nos clients exigent la meilleure combinaison de solutions pour renforcer leur activité », a déclaré Leah Evanski, responsable mondiale des alliances stratégiques et du développement commercial, chez Outseer. « Grâce à Outseer Beyond, nous travaillons aux côtés de fournisseurs de technologies et services, de premier plan, afin de compléter et favoriser notre réussite collective. »

À l’heure du lancement d’Outseer Beyond, l’entreprise accueille Callsign en tant que tout nouveau partenaire dont la collaboration permet d’assurer une authentification client robuste, et de nouveaux signaux de biométrique comportementale, le tout, pour bénéficier d’une télémétrie d’authentification encore plus riche.

« Nous sommes enchantés de nous associer avec Outseer », a confié pour sa part Amir Nooriala, directeur commercial de Callsign. « La combinaison de nos capacités renforcera notre mission consistant à assurer des expériences fluides, et générer une véritable valeur pour nos clients mutuels. »

Outseer Beyond propose tout un éventail d’avantages conçus pour maximiser l’expansion commerciale, parmi lesquels :

Mesures incitatives pour stimuler et récompenser la croissance stratégique

Gestion spécialisée des relations avec les partenaires, afin de répondre aux besoins de chacun

Services établis et assistance présente partout dans le monde

Activation et certification pour garantir la maîtrise du portefeuille de produits Outseer

Programmes de marketing et promotion conjointe, pour maximiser la réussite des partenaires

En savoir plus sur le programme Outseer Beyond ici.

À propos d’Outseer

Outseer, une société de RSA, permet à l’économie numérique de se développer en authentifiant des milliards de transactions chaque année. Nos solutions de surveillance des paiements et des comptes augmentent les revenus et réduisent les frictions parmi les clients pour les banques émettrices de cartes, les organismes de traitement des paiements et les commerçants du monde entier. S’appuyant sur 20 milliards de transactions annuelles provenant de 6 000 institutions à travers le monde, qui contribuent à l’Outseer Data Network, notre science basée sur les identités offre les taux de détection des fraudes les plus élevés et les interventions client les plus faibles du secteur. Découvrez ce que les autres ne peuvent pas voir sur outseer.com.

