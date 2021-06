Luminary lance une nouvelle chaîne payante sur Apple Podcasts

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Luminary, un réseau de podcasts payants, a lancé aujourd'hui une nouvelle chaîne sur Apple Podcasts, qui donne accès à tous les podcasts de Luminary Original auprès des auditeurs d'Appel Podcasts partout dans le monde, dans plus de 170 pays.

« Nous sommes très heureux de collaborer avec Apple, la marque qui a créé le podcasting, pour apporter notre contenu original à des millions d'auditeurs à travers le monde », a déclaré Simon Sutton, CEO de Luminary.

« Lorsque nous avons fondé Luminary, nous pensions qu'il était important pour les auditeurs et les créateurs de soutenir le contenu de podcasts payants premium. La distribution de notre contenu sur Apple Podcasts est une étape essentielle pour concrétiser notre vision », a déclaré Matt Sacks, cofondateur et président exécutif de Luminary.

La chaîne Luminary comprend plus de 30 podcasts Luminary Original, notamment Under the Skin avec Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word avec Lena Dunham, et Fiasco de Leon Neyfakh.

La chaîne Luminary permet également l'accès à The Midnight Miracle, une nouvelle émission des créateurs Talib Kweli, Yasiin Bey et Dave Chappelle. The Midnight Miracle a commencé à lancer des épisodes en mai et continuera tout au long de l'année, sauf pour une pause estivale. Dans les semaines à venir, Luminary lancera également de nouvelles émissions et saisons de Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham et Leon Neyfakh, entre autres.

Tous les podcasts de Luminary Original continueront à être accessibles aux abonnés sur l'application Luminary dans les 12 pays où elle est actuellement disponible. Avec ce lancement sur Apple, tous les podcasts de Luminary sont désormais également accessibles sur la chaîne Luminary avec Apple Podcasts dans plus de 170 pays.

Aux États-Unis, le tarif est de 4,99 dollars par mois après 7 jours d'essai gratuit, ou de 34,99 dollars par an, soit environ 2,99 dollars par mois, après sept jours d'essai gratuit. Des tarifs similaires sont pratiqués à l'internationale.

À propos de Luminary

Luminary est un réseau de podcasts payants offrant une gamme primée d'émissions originales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Les abonnés bénéficient d'un accès illimité à la collection complète des podcasts de Luminary Original, avec des créateurs célèbres, des voix différentes et des histoires marquantes racontées sous un angle nouveau. Vous pouvez trouver le contenu original de Luminary sur l'application Luminary, exploitant iOS, Android et le web, et disponible aussi maintenant sur la chaîne Luminary d'Apple Podcasts.

Luminary a été fondé par Matt Sacks en 2018 avec le soutien de la NEA. Motivé par l'amour des podcasts, Luminary tire l'expérience de podcasting vers le haut pour les auditeurs et les créateurs.

Pour de plus amples informations à propos de Luminary, consultez le site newsroom.luminarypodcasts.com et suivez l'adresse @hearluminary.

