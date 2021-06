Luminary lanza un nuevo canal por suscripción en Apple Podcasts

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Luminary, una red de podcasts por suscripción, lanzó hoy un nuevo canal en Apple Podcasts mediante el cual todos los podcasts originales de Luminary están disponibles a nivel global para usuarios de Apple Podcasts en más de 170 países.

“Estamos muy contentos de colaborar con Apple, los creadores del podcasting, para que nuestros contenidos originales puedan llegar a millones de usuarios en todo el mundo”, afirmó Simon Sutton, director ejecutivo de Luminary.

“Cuando fundamos Luminary, creíamos que apoyar a los contenidos premium de los podcasts por suscripción era importante tanto para usuarios como para creadores de contenidos. Distribuir nuestros productos a través de Apple Podcasts es un paso fundamental para hacer realidad nuestra visión”, agregó Matt Sacks, cofundador y presidente ejecutivo de Luminary.

El canal de Luminary incluye más de 30 podcasts originales de Luminary, entre ellos Under the Skin con Russell Brand, Snap Judgment Presents: Spooked, The C-Word con Lena Dunham y Fiasco de Leon Neyfakh.

El canal de Luminary también incluye acceso a The Midnight Miracle, un nuevo programa de Talib Kweli, Yasiin Bey y Dave Chappelle. The Midnight Miracle comenzó a lanzar episodios en mayo y continuará haciéndolo a lo largo del año, con un receso durante el verano. Además, Luminary va a estrenar nuevos programas y temporadas de Russell Brand, Karamo Brown, Lena Dunham y Leon Neyfakh, entre otros, en las próximas semanas.

Todos los podcasts originales de Luminary seguirán estando disponibles para los suscriptores en la aplicación de Luminary en los 12 países donde opera actualmente. Con este lanzamiento en Apple, ahora todos los podcasts de Luminary también estarán disponibles en el canal de Luminary en Apple Podcasts en más de 170 países.

En los Estados Unidos, el precio es de USD 4,99 por mes después de un periodo de prueba gratuito de siete días, También se puede optar por un precio anual de USD 34,99 (aproximadamente USD 2,99 por mes) después de un periodo de prueba gratuito de siete días. Los precios internacionales son similares al precio de los Estados Unidos.

Acerca de Luminary

Luminary es una red de podcasts por suscripción con una serie de galardonados programas originales que no encontrará en otro lugar. Los suscriptores pueden disfrutar de acceso ilimitado a la colección completa de podcasts originales de Luminary, que cuentan con la participación de célebres creadores de contenidos, diversidad de voces e historias relevantes contadas desde una perspectiva nueva. Puede encontrar el contenido original de Luminary a través de la aplicación de Luminary, disponible en iOS, Android y la Web, y ahora también en el canal de Luminary de Apple Podcasts.

Luminary fue fundado por Matt Sacks en 2018 con apoyo de NEA. Impulsado por el amor por los podcasts, Luminary eleva la experiencia de podcasting tanto para usuarios como para creadores de contenidos.

Para más información sobre Luminary, visite newsroom.luminarypodcasts.com y siga a @hearluminary.

