Andersen Global développe sa présence en collaborant avec un cabinet d’avocats à Antigua-et-Barbuda

Créé en 1999 par l’associée directrice Stacy Richards-Roach, ce cabinet d’avocats multiservice est basé à St John, et fournit un large éventail de services juridiques à des particuliers, entreprises et sociétés, issus de divers secteurs d’activités. Les capacités du cabinet incluent la propriété intellectuelle, les litiges civils, la création et l’établissement d’entreprises, le droit commercial, le secteur bancaire, et l’immobilier.

« Nos principaux objectifs consistent à fournir à nos clients des solutions efficaces et innovantes », a déclaré Stacy Richards-Roach. « Le fait de collaborer avec Andersen Global nous permettra de faire progresser les objectifs de notre cabinet, tout en nous offrant la capacité de fournir des solutions indépendantes de premier ordre, par-delà les frontières. »

Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen, a ajouté : « L’intégration de Richards & Company à notre plateforme caribéenne illustre notre stratégie ambitieuse consistant à devenir un cabinet leader mondial dans la région. Stacy et son équipe possèdent à la fois les connaissances et les compétences d’experts qui jouent un rôle significatif dans le développement de notre organisation, à l’heure où nous continuons d’offrir à nos clients des solutions intégrées et complètes à l’échelle mondiale. Nous continuerons de renforcer notre plateforme dans la région grâce à des intégrations dans d’autres marchés clés, afin de mieux servir les besoins transfrontaliers de nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 271 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

