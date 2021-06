Outseer annuncia il nuovo programma per partner Outseer Beyond volto ad espandere le sue pluripremiate soluzioni per la prevenzione di frodi, l’autenticazione di pagamenti e la gestione delle identità a favore dell’intero ecosistema

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Outseer, leader nella fornitura di soluzioni per l’autenticazione di pagamenti e il monitoraggio di account, ha annunciato oggi Outseer Beyond, un nuovo programma per partner dedicato ai fornitori di tecnologie integrative per l’autenticazione di pagamenti e la prevenzione di frodi. Questa iniziativa giunge sulla scia dell’annuncio rilasciato da RSA la scorsa settimana in merito alla creazione di Outseer come nuova società a sé stante.

Outseer Beyond genera nuove opportunità nel settore per l’introduzione, da parte e a favore di una comunità di partner, di capacità più robuste per la prevenzione di frodi, la mitigazione dei rischi e la gestione delle identità. Attraverso questo programma, Outseer collabora con ciascun partner per identificare strategie per l’integrazione dei prodotti, la gestione sinergica dei dati e la commercializzazione che sono in grado di accelerare le entrate dei partner e offrire ai clienti una soluzione più completa.

“La crescita del commercio digitale non fa che accelerare, le frodi si evolvono incessantemente e i nostri clienti esigono la migliore suite di soluzioni disponibile per sostenere lo sviluppo delle loro attività”, ha affermato Leah Evanski, responsabile globale della divisione Alleanze strategiche e Sviluppo degli affari di Outseer. “Attraverso Outseer Beyond, collaboriamo con i maggiori fornitori di tecnologie e servizi per integrare e potenziare il nostro successo collettivo.”

La società porge il benvenuto a Callsign quale ultimo partner ad aderire al programma Outseer Beyond, con cui collaborerà per fornire un’esperienza fluida di autenticazione robusta dei clienti e nuovi segnali basati sulla biometria comportamentale per una telemetria di autenticazione ancora più robusta.

“Siamo incredibilmente entusiasti di poter collaborare con Outseer”, ha affermato Amir Nooriala, direttore commerciale di Callsign. “Il consolidamento delle nostre competenze faciliterà la concretizzazione della nostra missione di offerta di esperienze senza soluzione di continuità e generazione di valore concreto a favore dei nostri clienti comuni”.

Outseer Beyond offre un’ampia gamma di benefici intesi a massimizzare l’espansione delle attività, tra cui:

incentivi per promuovere e premiare la crescita strategica

servizio dedicato per la gestione delle relazioni con i partner per soddisfare le esigenze di ciascuno di loro

servizi consolidati e assistenza locale in tutto il mondo

abilitazione e certificazione per garantire la padronanza nell’uso del portafoglio di prodotti di Outseer

marketing e programmi promozionali congiunti per massimizzare il successo dei partner

Ottenete maggiori informazioni su Outseer Beyond qui.

Informazioni su Outseer

Outseer, una società RSA, promuove la crescita dell’economia digitale attraverso l’autenticazione di miliardi di transazioni all’anno. Le nostre soluzioni per il monitoraggio di pagamenti e account accrescono le entrate e riducono i conflitti con i clienti per conto di banche emittenti di carte, entità preposte all’elaborazione dei pagamenti e commercianti in tutto il mondo. Sfruttando i 20 miliardi di transazioni effettuate annualmente dalle 6.000 istituzioni a livello globale che contribuiscono all’Outseer Data Network, la nostra scienza basata sull’identità offre il tasso più alto di rilevamento di frodi e il tasso più basso di interventi di clienti a livello settoriale. Guardate ciò che altri non possono vedere su outseer.com.

