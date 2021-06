Outseer kondigt nieuw partnerprogramma, Outseer Beyond, aan om prijswinnende fraudepreventie, betalingsauthenticatie en identiteitsmogelijkheden in het hele ecosysteem uit te breiden

PALO ALTO, Californië--(BUSINESS WIRE)--Outseer, de leider in oplossingen voor betalingsauthenticatie en accountbewaking, heeft vandaag ‘Outseer Beyond’ aangekondigd, een nieuw partnerprogramma voor complementaire leveranciers van technologieën voor betalingsauthenticatie en fraudepreventie. Deze ontwikkeling volgt op de aankondiging van RSA vorige week dat Outseer als een nieuw zelfstandig bedrijf werd geïntroduceerd.

Outseer Beyond creëert nieuwe kansen in de branche om diepere fraude-, risico- en identiteitsmogelijkheden te introduceren die aan en via een partnergemeenschap worden geleverd. Via dit programma werkt Outseer met elke partner om productintegratie, datasynergie en go-to-market-strategieën te identificeren die de omzet van partners versnellen en een completere klantoplossing bieden.

“Het tempo van digitale handel blijft versnellen, de evolutie van fraude blijft meedogenloos en onze klanten eisen de allerbeste combinatie van oplossingen om hun bedrijf te stimuleren”, zegt Leah Evanski, wereldwijd hoofd van strategische allianties en bedrijfsontwikkeling bij Outseer. “Via Outseer Beyond werken we samen met toonaangevende technologie- en serviceproviders om ons collectieve succes aan te vullen en te versterken.”

Nu Outseer Beyond is onthuld, verwelkomt het bedrijf Callsign als zijn nieuwste partner, voor een samenwerking om frictieloze sterke klantenauthenticatie en nieuwe gedragsbiometrische signalen te leveren voor nog rijkere authenticatietelemetrie.

“We zijn ongelooflijk verheugd om samen te werken met Outseer”, zei Amir Nooriala, Chief Commercial Officer bij Callsign. “De combinatie van onze capaciteiten stelt onze missie verder in staat om naadloze ervaringen te leveren en echte waarde te creëren voor onze wederzijdse klanten.”

Outseer Beyond biedt een scala aan voordelen die zijn ontworpen om de bedrijfsuitbreiding te maximaliseren, waaronder:

Stimuleringen om strategische groei te bevorderen en te belonen

Toegewijd partnerrelatiebeheer om aan de behoeften van elke partner te voldoen

Gevestigde diensten en aanwezigheid van ondersteuning over de hele wereld

Activering en certificering om beheersing van het productportfolio van Outseer te garanderen

Marketing- en gezamenlijke promotieprogramma's om het succes van partners te maximaliseren

U kunt hier meer informatie vinden over Outseer Beyond.

Over Outseer

Outseer, een RSA-bedrijf, stelt de digitale economie in staat om te groeien door jaarlijks miljarden transacties te authentiseren. Onze oplossingen voor betalings- en rekeningmonitoring verhogen de omzet en verminderen klantfrictie voor kaartuitgevende banken, betalingsverwerkers en handelaren over de hele wereld. Door gebruik te maken van 20 miljard jaarlijkse transacties van 6.000 wereldwijde instellingen die bijdragen aan het datanetwerk van Outseer, levert onze op identiteit gebaseerde wetenschap de hoogste fraudedetectiepercentages en laagste klantinterventie in de branche. Bekijk wat anderen niet kunnen op outseer.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.