Andersen Global breidt dekking uit met advocatenfirma in Antigua en Barbuda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn positie in het Caribisch gebied met samenwerkende firma Richards & Company in Antigua en Barbuda, waarmee dekking wordt toevoegt aan de zuidelijke rand van de regio.

De full-service advocatenfirma is in 1999 opgericht door Managing Partner Stacy Richards-Roach en is gevestigd in St. John's. Het biedt een breed scala aan juridische diensten aan particulieren, bedrijven en ondernemingen in verschillende sectoren. De capaciteiten van de firma omvatten intellectuele eigendom, civiele geschillen, formatie en oprichting van bedrijven, handelsrecht, bankieren en onroerend goed.

“Onze primaire doelstellingen zijn om onze klanten te voorzien van effectieve en innovatieve oplossingen”, zei Stacy. “De samenwerking met Andersen Global blijft de doelstellingen van onze firma stimuleren en ons de mogelijkheid bieden om de beste, onafhankelijke oplossingen te leveren, ongeacht de grenzen.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “De toevoeging van Richards & Company aan ons Caribische platform vertegenwoordigt onze ambitieuze strategie om een toonaangevende wereldwijde firma in de regio te worden. Stacy en haar team beschikken over de kennis en expertise die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze organisatie, aangezien we klanten wereldwijd uitgebreide, geïntegreerde oplossingen blijven bieden. We zullen ons platform in de regio blijven versterken met toevoegingen in andere belangrijke markten om zo goed mogelijk in te spelen op de grensoverschrijdende behoeften van onze klanten.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 271 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

