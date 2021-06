ČSOB Insurance choisit Earnix pour mettre en place des produits et des tarifs de consommation personnalisé

BOSTON & LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Earnix, un fournisseur mondial de solutions avancées d'indexation, de tarification et de personnalisation des produits pour les assureurs et les banques, a été sélectionné par l'une des plus grandes institutions bancaires et d'assurance de République tchèque, ČSOB Group, pour intégrer un système de personnalisation d'analyses dans son offre d'assurance aux particuliers. Basée sur des analyses avancées, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML), la solution « Personalize-It » d'Earnix détermine et fournit les offres de produits optimales pour les clients de l'assurance, pour une expérience d'achat hautement personnalisée et une plus grande satisfaction client, tout en améliorant la conversion et le taux de rétention.

« Grâce à notre solution, ČSOB Insurance va pouvoir perfectionner la personnalisation tout en atteignant ses objectifs commerciaux et en conservant un avantage concurrentiel sur le marché », déclare Udi Ziv, PDG d'Earnix. « À une époque où les consommateurs disposent de dizaines d'options en matière d'assurance, nous permettons aux assureurs de se positionner en tant que meilleur choix sur les marchés mondiaux »

Jiří Střelický, PDG d'ČSOB Insurance, ajoute : « Pendant plusieurs années, ČSOB Insurance a renforcé son avantage concurrentiel grâce aux données et à l'analyse. Le système de personnalisation d'Earnix est une étape importante qui va permettre à ČSOB Insurance de progresser par rapport à ses concurrents, car nous proposons désormais des produits et une tarification adaptés aux divers besoins des clients d'une façon davantage experte et analytique. ČSOB Insurance va poursuivre sur sa lancée, conquérir une plus grande part de marché et atteindre les objectifs de revenus à la fois sur le court terme et le long terme. »

Peter Reynolds, directeur du pôle international assurance, ajoute : « Grâce à Earnix, ČSOB Insurance peut désormais proposer immédiatement des produits hautement personnalisés via un système intégré unique et répondre à la forte demande d'offres d'assurance personnalisées avec rapidité et agilité. »

L'offre inédite de plateforme unique d'Earnix combine des produits hautement personnalisés, une tarification dynamique et des solutions d'engagement contextuel avec une capacité d'opérationnalisation des données et une offre tarifaire dynamique. En réunissant l'IA et des méthodes d’analyses éprouvées, l'approche unique d'Earnix permet une personnalisation robuste qui adapte la tarification et les produits tout en tenant compte des offres des concurrents et de la demande des consommateurs. Sa solution a été préconfigurée pour une intégration rapide au sein de l'infrastructure technologique existante de l’organisme d'assurance, accélérant encore le délai de rentabilisation.

À propos d’Earnix

Earnix est l'un des principaux fournisseurs de systèmes critiques pour les assureurs et les banques du monde entier. Grâce à Earnix, les clients peuvent offrir une tarification et des produits personnalisés plus intelligents, plus rapides, plus sûrs et en parfaite adéquation avec les buts et les objectifs commerciaux de l'entreprise. Les clients d'Earnix utilisent ses solutions pour fournir plus de 1,4 milliard d’offres par an et proposent des valeurs systématisées à l'échelle de l'entreprise permettant un retour sur investissement ultra-rapide. Earnix innove pour les assureurs et les banques depuis 2001 et possède des bureaux en Amérique du nord, Amérique latine, Europe, Asie-Pacifique et Israël. Merci de vous rendre sur le site : earnix.com

À propos de ČSOB Group

ČSOB Group est un bancassureur de premier plan en République tchèque. L’entreprise est une filiale du groupe de bancassurance KBC Group qui fournit des services à tous les segments de la clientèle, notamment les particuliers, les PME et les clients corporate et institutionnels. ČSOB Group propose à ses clients un large éventail de produits bancaires et d'assurance.

