HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger kondigde vandaag aan dat Subsea Integration Alliance een groot contract heeft gekregen van Equinor voor haar Bacalhau-project offshore Brazilië. De omvang van het contract omvat de engineering, procurement, construction en installation (EPCI) van de subsea production systems (SPS) en subsea pipelines (SURF).

De ontwikkeling omvat 19 bomen en bijbehorende onderzeese apparatuur, waaronder onderzeese putkoppen, onderzeese controle- en verbindingssystemen, en een volledig voltooide werkstijgleiding. De scope van SURF bestaat uit starre risers, flowlines en umbilicals.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.