Andersen Global espande la propria presenza grazie alla collaborazione con uno studio legale ad Antigua e Barbuda

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global consolida la propria presenza nei Caraibi attraverso una collaborazione con lo studio Richards & Company ad Antigua e Barbuda, espandendo la propria copertura verso il confine meridionale delle regione.

Fondato nel 1999 dal Socio gerente Stacy Richards-Roach, lo studio legale full-service ubicato a St. John fornisce un’ampia gamma di servizi legali a privati, aziende e società pubbliche operanti in diversi settori. Lo studio vanta competenze specialistiche nelle seguenti aree: proprietà intellettuale, contenziosi civili, formazione e costituzione di imprese, diritto commerciale, diritto bancario e diritto immobiliare.

“Il nostro principale obiettivo è di fornire ai nostri clienti soluzioni innovative ed efficaci” ha dichiarato Stacy. “La collaborazione con Andersen Global continuerà a favorire la concretizzazione degli obiettivi perseguiti dal nostro studio e ci permetterà di offrire soluzioni indipendenti di prim’ordine, a prescindere dai confini geografici.”

Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Amministratore delegato di Andersen, ha commentato: “L’aggiunta di Richards & Company alla nostra piattaforma caraibica esemplifica la nostra ambiziosa strategia di diventare uno dei principali studi legali operanti a livello globale nella regione. Stacy e il suo team possiedono le competenze e l’esperienza necessarie ai fini dell’ulteriore crescita della nostra organizzazione, man mano che continuiamo a offrire alla clientela in tutto il mondo soluzioni complete e integrate. Continueremo a consolidare la nostra piattaforma nella regione con aggiunte in altri mercati chiave per soddisfare al meglio le esigenze transfrontaliere dei nostri clienti.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 271 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.