Andersen Global expande cobertura com escritório de advocacia em Antígua e Barbuda

Fundada em 1999 pela sócia-gerente Stacy Richards-Roach, o escritório de advocacia de serviço completo está localizado em St. John’s e oferece uma ampla variedade de serviços jurídicos para indivíduos, empresas e corporações em vários setores. As capacidades do escritório incluem propriedade intelectual, litígio civil, formação de empresa e estabelecimento de negócio, direito comercial, bancário e imobiliário.

“Nossos objetivos primários são fornecer aos nossos clientes soluções eficazes e inovadoras”, afirmou Stacy. “Colaborar com a Andersen Global continuará impulsionando os objetivos do nosso escritório e nos permitirá a habilidade de entregar as melhores soluções independentes, sem limite de fronteiras”.

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: “A adição da Richards & Company à nossa plataforma caribenha representa nossa ambição estratégica para nos tornarmos um escritório global líder na região. Stacy e sua equipe possuem o conhecimento e a experiência que exercem um importante papel no desenvolvimento da nossa organização, enquanto continuamos oferecendo aos clientes soluções completas e integradas, globalmente. Continuaremos reforçando nossa plataforma na região com acréscimos em outros importantes mercados para melhor atender às necessidades internacionais dos nossos clientes”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas compostas de profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de 7 mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 271 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

