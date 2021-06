BOSTON & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Earnix,een wereldwijde leverancier van geavanceerde oplossingen voor rating, prijsstelling en productpersonalisatie voor verzekeraars en banken, is geselecteerd door een van de grootste bank- en verzekeringsinstellingen in Tsjechië, ČSOB Group, om het analytische personaliseringssysteem van Earnix te integreren in haar aanbod van particuliere verzekeringen. De "Personalize-It"-oplossing van Earnix, die gebruik maakt van geavanceerde analyses, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML), bepaalt en levert de optimale productbundel(s) voor verzekeringsklanten, waardoor de aankoopervaring in hoge mate gepersonaliseerd wordt en de klanttevredenheid toeneemt terwijl de conversie en retentiepercentages verbeteren.

