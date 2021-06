HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Schlumberger ha annunciato oggi che la Subsea Integration Alliance si è aggiudicata un contratto importante per il progetto Bacalhau di Equinor al largo della costa del Brasile. Il contratto prevede la fornitura di servizi di progettazione, approvvigionamento, costruzione e installazione (engineering, procurement, construction and installation, EPCI) per sistemi di produzione sottomarini (subsea production system, SPS) e condotte sottomarine (SURF).

Lo sviluppo includerà 19 alberi e relative attrezzature sottomarine, tra cui teste di pozzo sottomarine, sistemi di comando e connessione sottomarini, nonché un sistema completo del montante di workover a completamento.

