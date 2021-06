HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Aragen Life Sciences (voorheen GVK BIO), een toonaangevende Contract Research en Development Organization (CRDO), met hoofdkantoor in Hyderabad, India, heeft een strategisch partnerschap aangekondigd met FMC Corporation, een wereldleider op het gebied van innovatieve landbouwwetenschap, die oplossingen biedt voor gewasbescherming, gezondheid van planten en professioneel beheer van plagen en graszoden. Door deze samenwerking zal Aragen FMC’s wereldwijde ontdekkings- en ontwikkelingsbehoeften ondersteunen, waaronder ontdekkingschemie, ontdekkingsbiologie en chemische procesontwikkeling.

Deze samenwerking is gericht op het versnellen van de agrochemische pijplijn van FMC Corporation. “Het is voor ons een voorrecht geweest om FMC, een van de wereldleiders op het gebied van gewaswetenschappen, te kunnen helpen bij het versnellen van haar R&D, door middel van dit lange termijn partnerschap. De uitbreiding van deze samenwerking in alle facetten van onderzoek en ontwikkeling getuigt van het vertrouwen dat FMC in Aragen heeft – we kijken ernaar uit om onze partner nog meer succesverhalen te bezorgen,” aldus Manni Kantipudi, CEO van Aragen.