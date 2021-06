BOSTON e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Earnix, fornitore globale di avanzate soluzioni di valutazione, determinazione dei prezzi e personalizzazione dei prodotti per il mondo assicurativo e bancario, annuncia che il suo sistema analitico di personalizzazione è stato scelto da uno dei principali istituti bancario-assicurativi della Repubblica Ceca, ČSOB Group, e sarà integrato nell'offerta di linee assicurative personali del gruppo ceco. Basata su analitica avanzata, intelligenza artificiale (IA) e apprendimento automatico (ML), la soluzione "Personalize-It" targata Earnix determina e fornisce i bundle di prodotti ottimali per i clienti assicurativi, per un'esperienza d'acquisto estremamente personalizzata e una maggior soddisfazione dei clienti, migliorando al contempo i tassi di conversione e di fidelizzazione.

