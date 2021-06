AKKA PARTENAIRE DE FUTURA GAIA POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DE FERMES VERTICALES

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), un leader européen des services de conseil en ingénierie et de services de R&D, est fier d’annoncer sa collaboration avec Futura Gaïa, une start-up française innovante qui conçoit et développe des fermes verticales intérieures, alliant précision agronomique et technologie de pointe pour le monde agricole. L’agriculture verticale vise à compenser la perte de superficie due à la croissance démographique continue et à l’expansion des villes, en empilant des cylindres pour accroître la superficie produite en milieu contrôlé.

Depuis la fin de l’année 2019, AKKA s’appuie sur son expertise transversale dans le domaine de l’automobile et de l’aéronautique pour accompagner Futura Gaïa dans la robotisation du processus de culture. Un exemple est la mise au point d’une solution de véhicule guidé automatisé (AGV) sur mesure pour déplacer les systèmes entre les racks de production et la zone de récolte. Cet AGV permet d’effectuer l’extraction et l’insertion des récipients GiGrow machines dans leur rack par un bras robotisé, à une hauteur de six mètres et pour une charge utile totale supérieure à 800 kilogrammes.

Plus récemment, AKKA a contribué à la mise en place réussie de la première ferme prototype, également connue sous le nom de ferme pilote de pré-industrialisation, en février 2021 à Tarascon, où les douze premiers systèmes culturels ont été mis en place. D’ici juillet 2021, la ferme exploitera 48 systèmes de culture. La création de cette première ferme prototype valide la capacité des futures grandes exploitations à s’engager sur la qualité, les prix et les volumes.

Jean-Franck Ricci, Group Managing Director, in charge of business development and sales, a déclaré : « Nous sommes très heureux de travailler aux côtés de Futura Gaïa sur ces solutions innovantes d’agriculture verticale. Depuis plus de 18 mois, notre expertise en robotique et en automatisme dans le domaine de l’aéronautique et de l’automobile a été déterminante dans la mise en place des solutions techniques. Ce projet démontre la capacité d'AKKA à valoriser des connaissances et des expertises intersectorielles, et à proposer des solutions transversales, insufflant un élan d'innovation à toute activité dans tout secteur.».

Pascal Thomas, Président et CEO de Futura Gaïa Technologies, commente « C’est une opportunité fantastique pour Futura Gaïa de s’associer avec un leader mondial comme AKKA. Les 18 derniers mois ont été cruciaux pour nous avec la conception et la mise en place de notre première ferme. Grâce à l’expertise robotique d’AKKA, nous avons pu concevoir, sélectionner et démarrer la robotisation en moins d’un an avec trois confinements. Aujourd’hui, nous avons notre premier robot actif et totalement autonome dans notre ferme du sud de la France. »

