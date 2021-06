Fluence by OSRAM today released its RAZR Modular System, the company’s newest LED solution for vertical farmers.

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Fluence by OSRAM (Fluence), wereldwijd toonaangevend leverancier van energie-efficiënte LED-verlichtingsoplossingen voor commerciële cannabis- en voedselproductie, heeft vandaag zijn RAZR Modular System uitgebracht, de nieuwste LED-oplossing van het bedrijf voor verticale landbouwers met toonaangevende rendementen van 2,6 µmol/J onder het PhysioSpec™ BROAD R3-witspectrum van Fluence.

De jarenlange ervaring van Fluence in de samenwerking met verticale landbouwers heeft aangetoond dat PhysioSpec™ BROAD R3 het optimale spectrum is voor de vermeerdering van gewassen en de teelt van een groot aantal soorten bladgroenten, microgroenten, kruiden en andere groenten. Met het BROAD R3-spectrum van Fluence is het nieuwste RAZR-systeem 18% efficiënter dan vorige generaties. De mechanische montage en de elektrische bedrading van het RAZR Modular System zijn bovendien in hoge mate configureerbaar en kunnen gemakkelijk in verschillende reekstijlen worden geïntegreerd. Het flexibele ontwerp van het systeem maakt het bij uitstek geschikt voor schaalvergroting in een verticale landbouwomgeving.

