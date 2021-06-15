Piper Sandler为Heubach和SK Capital收购科莱恩颜料业务提供咨询服务

明尼阿波利斯--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--Piper Sandler & Co.化工和材料投资银行集团（韦伦氏集团(The Valence Group)）今天宣布，公司为The Heubach Group与SK Capital Partners合作收购科莱恩(Clariant)的颜料事业部提供了咨询服务。合并后的企业将以Heubach的名义运营，成为年销售额超过9亿欧元的颜料行业全球领导者。

该交易对科莱恩颜料事业部的估值为约8.05亿瑞士法郎，另有视该事业部2021年财务表现而定的0.5亿瑞士法郎对价。根据交易约定，科莱恩将通过对合并后的业务再投资来获得股权，这表明科莱恩将继续致力于科莱恩颜料业务的成功和与Heubach合并后的巨大增长机会。

这笔交易尚需满足惯例成交条件和审批，预计将于2022年上半年完成。

Heubach总部位于德国朗格尔斯海姆，在德国、美国和印度设有分支机构，在世界各地设有销售办事处，是全球领先的优质有机、无机和防腐颜料和颜料制剂生产商。Heubach是首批颜料厂家之一，在颜料生产方面拥有200多年的经验。Heubach每年生产约3.5万吨颜料，员工逾1,000名。

SK Capital是一家私人投资公司，专注于特种材料、化工和制药行业。SK Capital着力打造强大、不断增长、创造可观长期价值的业务。SK Capital旨在利用其行业、运营和投资经验来寻找机会提升所投资企业的效能，优化战略定位，提高增长和盈利能力，并降低运营风险。SK Capital投资的企业每年共营收约110亿美元，在全球雇有超过1.6万名员工，在28个国家运营150家工厂。SK Capital目前管理逾50亿美元的资产。

科莱恩(SWX:CLN)是一家专注、创新的特种化工公司，总部位于瑞士巴塞尔附近的穆顿兹(Muttenz)，拥有逾1.3万名全球员工。该公司涉足三大业务领域：护理化学品、催化和自然资源。

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