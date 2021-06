MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Piper Sandler & Co. chemicals & materials investment banking group (The Valence Group) heeft vandaag aangekondigd dat het The Heubach Group, in samenwerking met SK Capital Partners, heeft geadviseerd bij de overname van Clariant’s Pigments Business. De gecombineerde onderneming zal opereren onder de naam Heubach, waardoor een wereldwijde marktleider op het gebied van pigmenten ontstaat met een jaaromzet van meer dan 900 miljoen euro.

De transactie waardeert Clariant Pigments op ongeveer CHF 805 miljoen, met een extra vergoeding van CHF 50 miljoen afhankelijk van de financiële prestaties van de businessunit in 2021. Als onderdeel van de transactie zal Clariant herinvesteren voor een eigendomsbelang in de gecombineerde onderneming, waarmee zij blijk geeft van haar voortdurende betrokkenheid bij het succes van Clariant Pigments en de aanzienlijke groeikansen die de combinatie met Heubach biedt.

