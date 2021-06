Salesforce et Accenture aident ISDI à réduire son impact sur l’environnement et à sensibiliser ses clients sur la question du développement durable

PARIS--(BUSINESS WIRE)--ISDI, un organisme de formation international approuvé par Salesforce, annonce avoir collaboré avec Salesforce et Accenture (NYSE : ACN) pour analyser son empreinte carbone et réduire son impact sur l’environnement grâce à Salesforce Sustainability Cloud. En s’appuyant sur les renseignements fournis par la plateforme, ISDI a pu mettre en place une politique de développement durable complète, tout en sensibilisant la communauté Salesforce, les Trailblazers rendant visite à ses centres.

Agréé par la Salesforce Trailhead Academy, ISDI dispose de bureaux à Paris, Madrid, Barcelone, Mexico et la Silicon Valley. Depuis la création de l’organisme en 2009, ses centres ont formé plus de 27 000 professionnels grâce à ses programmes accessibles sur site, en ligne et hybrides.

Accenture a contribué à l’intégration de Salesforce Sustainability Cloud au sein de la stratégie, du modèle opérationnel et des technologies du centre de formation d’ISDI à Paris. L’organisme est ainsi devenu la première entreprise française à utiliser la solution Salesforce pour surveiller, analyser et diffuser rapidement des données environnementales fiables, afin d’adapter ses initiatives visant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. ISDI s’appuie sur des fonctionnalités analytiques et de visualisation de données pour profiter d’une vision détaillée sur les tendances relatives à sa consommation et à ses émissions d’énergie, et prendre des décisions plus viables pour l’environnement. L’organisme peut ainsi mesurer et suivre sa progression vis-à-vis de ses objectifs de réduction d’émissions sur une base trimestrielle.

ISDI utilise également Sustainability Cloud dans le cadre d’un nouveau service innovant créé pour calculer l’empreinte carbone de chaque visiteur de son centre de Paris, et ce en fonction des modes de transport utilisés, de la durée de leur séjour à l’hôtel, et de leur consommation d’énergie sur site. Accenture a en effet mis au point un tableau de bord pouvant afficher l’empreinte carbone globale des visiteurs depuis le hall. Ces derniers reçoivent un e-mail les informant des actions de compensation qu’ils peuvent entreprendre sur site, et les invitant à participer à un projet de reforestation avec Reforest'Action.

« Salesforce et Accenture nous ont aidés à développer notre stratégie en faveur de l’environnement au sein de notre nouveau centre de formation de Paris, et à concrétiser notre engagement envers des pratiques plus durables », déclare Victor Kessler, directeur d’ISDI en France. « Cette solution servira de modèle à nos autres centres à travers le monde, et vient en complément d’autres mesures prises, comme le choix d’un fournisseur d’électricité 100 % renouvelable, le recours à des services de recyclage, ainsi que le bannissement du plastique et l’utilisation de produits respectueux de l’environnement certifiés pour la maintenance de nos sites. »

Ce projet mené avec ISDI s’appuie sur le partenariat récemment étendu entre Salesforce et Accenture, qui associe désormais les offres Sustainability Services d’Accenture, Salesforce Sustainability Cloud, et Salesforce Customer 360. Les entreprises peuvent ainsi placer le développement durable au cœur de leurs activités, satisfaire les attentes grandissantes de leurs clients et parties prenantes, et contribuer à la concrétisation des Objectifs de développement durable des Nations unies.

« Nous pensons que toutes les entreprises devraient faire du développement durable une de leurs priorités », explique Micaël Debast, directeur général et responsable des projets Salesforce chez Accenture pour la France. « Nous sommes ravis d’avoir travaillé main dans la main avec Salesforce pour aider ISDI à faire de la préservation de l'environnement un des piliers de ses activités, tout en les accompagnant à opérer de manière responsable et à mettre en œuvre leurs valeurs.»

En raison de la pandémie, ISDI fait le pari d’adopter une méthode de travail hybride, et s’efforce de récréer le lien social entre ses employés et les visiteurs de ses centres. Ouvert début 2021, le Centre d’accélération digitale de 800 m² situé en plein cœur de Paris propose 6 salles de formation et peut accueillir 200 personnes. Spécialement conçu pour prendre en charge le modèle hybride du futur, ce centre réunit des professionnels, entrepreneurs et entreprises afin de développer leurs compétences, tout en les sensibilisant à l’utilisation de pratiques durables.

Alors qu’il faut parfois jusqu’à 6 mois pour calculer l’empreinte carbone d’une entreprise, Salesforce Sustainability Cloud fournit des données approfondies sur les initiatives et performances en matière de durabilité en seulement 6 semaines. Pour plus d’informations, cliquez ici.

À propos d’ISDI

ISDI est un leader en matière de transformation digitale. L’organisme a été il y a 12 ans par des experts du Web pour aider les professionnels, entreprises, entrepreneurs et autres établissements à s’adapter plus rapidement à l’émergence de l’ère du digital. ISDI est une école de commerce reconnue comme un leader de la formation aux métiers du digital. Elle propose des masters, ainsi que cours en présentiel, virtuels, hybrides ou chez les entreprises à destination des professionnels. Fort de plus de 650 experts, le groupe a formé plus de 27 000 personnes sur ses sites de Madrid, Barcelone, Mexico et Paris, ainsi que sur ses camps d’entraînement de RCC-Harvard et de la Silicon Valley, sans oublier ses plateformes en ligne.

ISDI CRM est un partenariat entre ISDI et Salesforce visant à proposer une expérience d’apprentissage de classe mondiale aux professionnels et individus de l’écosystème Salesforce. En tant que prestataire agréé par la Trailhead Academy, le groupe offre des formations développant les compétences techniques et stratégiques des trailblazers, et les préparant aux examens de certification officiels.

À propos d’Accenture

Accenture est un des leaders mondiaux en matière de services aux entreprises et aux administrations dans les domaines du numérique, du cloud et de la sécurité. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus vaste réseau international de centres de services stratégiques et de conseil, interactifs, de technologies avancées et de gestion intelligente des opérations. Chaque jour, ses 537 000 employés s’engagent auprès de clients dans plus de 120 pays à concrétiser les promesses de l’alliance entre nouvelles technologies et ingéniosité humaine. Accenture fait du changement un tremplin afin de créer de la valeur et de favoriser la réussite de ses clients, collaborateurs, actionnaires, partenaires et communautés. Site Internet : www.accenture.com/fr.

À propos de Salesforce

Salesforce, le leader mondial du CRM, permet aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de piloter leurs transformations digitales et de bénéficier d’une vision panoramique de leurs clients. Pour plus d’informations sur Salesforce (NYSE : CRM), veuillez visiter : www.salesforce.com.