HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Aragen Life Sciences (ex GVK BIO), importante organizzazione di ricerca e sviluppo a contratto (Contract Research and Development Organization, CRDO) con sede a Hyderabad, in India, ha annunciato una partnership strategica con FMC Corporation, leader globale nella scienza agricola innovativa, che fornisce soluzioni per la protezione delle colture, la salute delle piante e la gestione professionale di parassiti e tappeti erbosi. Attraverso questa collaborazione, Aragen sosterrà le esigenze di scoperta e sviluppo globali di FMC, tra cui la chimica di scoperta, la biologia di scoperta e lo sviluppo di processi chimici.

Questa partnership è incentrata sull’accelerazione della linea agrochimica di FMC Corporation.

