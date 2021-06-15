亞馬遜與美國國家安全委員會攜手展開業界首創合作專案，以解決美國常見的工傷問題

亞馬遜與國家安全委員會的五年期合作專案將開發新的方式來預防常見的肌肉骨骼傷害，例如扭傷和拉傷

西雅圖和芝加哥--()--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon, NASDAQ:AMZN)與美國國家安全委員會(NSC)今天宣佈達成五年期合作協定，將開發新的方式來預防美國職場上最常見的一類工傷——肌肉骨骼疾病(MSD)。亞馬遜和國家安全委員會已經就這一業界首創專案合作了數月。

國家安全委員會總裁兼執行長Lorraine Martin表示：「透過此次合作，我們將有能力解決人們每天所面臨的問題，這樣他們便可以盡情享受生活。上班應該是積極、有意義、安全的體驗。我們感謝亞馬遜給予的慷慨支援，此舉將幫助全球企業解決這一重要問題，同時推動我們這家非營利性機構達成自身使命，確保員工在職場中的安全。」

亞馬遜馬里蘭州巴爾的摩物流中心的工時人員Chelsea Weimer表示：「作為亞馬遜現場安全團隊的一員，我的目標是盡自己所能，保障同事在工作時的健康，這樣我們都能安全地回家，與朋友相聚，與家人團聚。亞馬遜推行高安全標準，此次合作也證明了這一點。我迫不及待想要看到在幫助減少MSD方面所進行的工作。」

此次合作旨在接洽主要利害關係者、進行研究、開發新技術和流程，以及擴大成果，進而在各行各業預防MSD。該合作得到亞馬遜的1,200萬美元捐助金，這是國家安全委員會創建以來所收到的最大一筆企業捐贈。此次合作包含五大部分：

顧問理事會：成立國際顧問理事會，以集結公共和私人部門的安全專家、企業和研究人員。顧問理事會將通力合作，評估極有希望的MSD預防方式，塑造合作夥伴關係組成要素的發展，並讓外部各方參與MSD預防。

先驅性研究：利用下一代人工智慧、自然語言處理和機器學習工具進行研究，探索當前和未來的MSD創新和趨勢。該研究將供各行各業探索和獲取見解。

小企業與大學補助金：為小企業、大學和大學生提供補助金。這些款項將用於資助研究和創新，協助各種規模的企業發揮其影響力。

創新挑戰賽：孵化和培育創新、實用的解決方案，並透過創新挑戰賽解決MSD問題。這些競賽將聚集各方專家，就各種技術和構想進行合作、演進和分享。

業界行動呼籲——MSD承諾(The MSD Pledge)：亞馬遜和國家安全委員會將分享在合作期間發現的解決方案，並建立「MSD承諾」以鼓勵變革，並呼籲其他公司加入以下工作：

  • 追蹤造成傷害的前瞻性指標，以確保妥善的風險緩解，並根據資料實施預防策略。
  • 實施MSD預防計畫，其中包括指導員工和雇主如何預防傷害。
  • 接受和推廣創新的MSD預防解決方案，並與全球其他機構分享最佳實物。

該合作專案將於6月份「國家安全月」期間啟動。合作的第一年將專注於成立顧問理事會、尋找研究合作夥伴、分析現有資料，並規劃補助金和創新挑戰賽專案。

亞馬遜全球職場健康與安全副總裁Heather MacDougall表示：「沒有什麼比我們員工的安全更加重要，此次合作將使我們可以深入研究減少MSD的最佳方法。國家安全委員會在推動職場安全實務方面有悠久的歷史，而且我們期待與他們以及全球眾多其他企業、專家和學生合作，以進行創新並解決這一重要的問題。」

與國家安全委員會的合作是亞馬遜朝著成為「全世界最安全的工作場所」(Earth’s Safest Place to Work)這一長期使命邁出的又一步，該使命包括在2021年投資逾3億美元於安全專案，以及在2025年之前將其可記錄事故率降低50%的目標。每一天，亞馬遜都與健康與安全專家密切合作，在各個建築物中進行數千次安全檢查，並積極向員工徵求有關如何提升其工作幸福感的回饋意見。如欲查看亞馬遜職場內部環境，瞭解有關其團隊和技術的更多內容，請至www.amazon.com/FCtours登記參加物流中心參觀活動。

國家安全委員會是美國首屈一指的非營利性安全宣導者，已有100多年的歷史。作為一家富有使命感的機構，國家安全委員會致力於排除可預防之死亡和傷害的主要原因，並專注於職場、道路和損傷。該機構創造安全性文化以提升民眾在職場內外的安全性。

如欲瞭解亞馬遜員工安全的更多資訊，請造訪www.amazon.com/employee-safety

如欲瞭解此次合作，請造訪www.nsc.org/amazonpartnership

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