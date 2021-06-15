亞馬遜與美國國家安全委員會攜手展開業界首創合作專案，以解決美國常見的工傷問題

西雅圖和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞馬遜(Amazon, NASDAQ:AMZN)與美國國家安全委員會(NSC)今天宣佈達成五年期合作協定，將開發新的方式來預防美國職場上最常見的一類工傷——肌肉骨骼疾病(MSD)。亞馬遜和國家安全委員會已經就這一業界首創專案合作了數月。

國家安全委員會總裁兼執行長Lorraine Martin表示：「透過此次合作，我們將有能力解決人們每天所面臨的問題，這樣他們便可以盡情享受生活。上班應該是積極、有意義、安全的體驗。我們感謝亞馬遜給予的慷慨支援，此舉將幫助全球企業解決這一重要問題，同時推動我們這家非營利性機構達成自身使命，確保員工在職場中的安全。」

亞馬遜馬里蘭州巴爾的摩物流中心的工時人員Chelsea Weimer表示：「作為亞馬遜現場安全團隊的一員，我的目標是盡自己所能，保障同事在工作時的健康，這樣我們都能安全地回家，與朋友相聚，與家人團聚。亞馬遜推行高安全標準，此次合作也證明了這一點。我迫不及待想要看到在幫助減少MSD方面所進行的工作。」

此次合作旨在接洽主要利害關係者、進行研究、開發新技術和流程，以及擴大成果，進而在各行各業預防MSD。該合作得到亞馬遜的1,200萬美元捐助金，這是國家安全委員會創建以來所收到的最大一筆企業捐贈。此次合作包含五大部分：

顧問理事會：成立國際顧問理事會，以集結公共和私人部門的安全專家、企業和研究人員。顧問理事會將通力合作，評估極有希望的MSD預防方式，塑造合作夥伴關係組成要素的發展，並讓外部各方參與MSD預防。

先驅性研究：利用下一代人工智慧、自然語言處理和機器學習工具進行研究，探索當前和未來的MSD創新和趨勢。該研究將供各行各業探索和獲取見解。

小企業與大學補助金：為小企業、大學和大學生提供補助金。這些款項將用於資助研究和創新，協助各種規模的企業發揮其影響力。

創新挑戰賽：孵化和培育創新、實用的解決方案，並透過創新挑戰賽解決MSD問題。這些競賽將聚集各方專家，就各種技術和構想進行合作、演進和分享。

業界行動呼籲——MSD承諾(The MSD Pledge)：亞馬遜和國家安全委員會將分享在合作期間發現的解決方案，並建立「MSD承諾」以鼓勵變革，並呼籲其他公司加入以下工作：

追蹤造成傷害的前瞻性指標，以確保妥善的風險緩解，並根據資料實施預防策略。

實施MSD預防計畫，其中包括指導員工和雇主如何預防傷害。

接受和推廣創新的MSD預防解決方案，並與全球其他機構分享最佳實物。

該合作專案將於6月份「國家安全月」期間啟動。合作的第一年將專注於成立顧問理事會、尋找研究合作夥伴、分析現有資料，並規劃補助金和創新挑戰賽專案。

亞馬遜全球職場健康與安全副總裁Heather MacDougall表示：「沒有什麼比我們員工的安全更加重要，此次合作將使我們可以深入研究減少MSD的最佳方法。國家安全委員會在推動職場安全實務方面有悠久的歷史，而且我們期待與他們以及全球眾多其他企業、專家和學生合作，以進行創新並解決這一重要的問題。」

與國家安全委員會的合作是亞馬遜朝著成為「全世界最安全的工作場所」(Earth’s Safest Place to Work)這一長期使命邁出的又一步，該使命包括在2021年投資逾3億美元於安全專案，以及在2025年之前將其可記錄事故率降低50%的目標。每一天，亞馬遜都與健康與安全專家密切合作，在各個建築物中進行數千次安全檢查，並積極向員工徵求有關如何提升其工作幸福感的回饋意見。如欲查看亞馬遜職場內部環境，瞭解有關其團隊和技術的更多內容，請至www.amazon.com/FCtours登記參加物流中心參觀活動。

國家安全委員會是美國首屈一指的非營利性安全宣導者，已有100多年的歷史。作為一家富有使命感的機構，國家安全委員會致力於排除可預防之死亡和傷害的主要原因，並專注於職場、道路和損傷。該機構創造安全性文化以提升民眾在職場內外的安全性。

如欲瞭解亞馬遜員工安全的更多資訊，請造訪www.amazon.com/employee-safety。

如欲瞭解此次合作，請造訪www.nsc.org/amazonpartnership。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。