亚马逊与美国国家安全委员会携手开展业界首创合作项目，以解决美国常见的工伤问题

亚马逊与国家安全委员会的五年期合作项目将通过开发新的方式来预防常见的骨骼肌损伤，例如扭伤和拉伤

西雅图和芝加哥--()--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon, NASDAQ:AMZN)与美国国家安全委员会(NSC)今天宣布达成一项五年期合作协议，将开发新的方式来预防美国职场上最常见的一类工伤——肌肉及骨骼系统疾病(MSD)。亚马逊和国家安全委员会已经围绕这一业界首创项目合作了数月。

国家安全委员会总裁兼首席执行官Lorraine Martin表示：“通过此次合作，我们将有能力解决人们每天所面临的问题，这样他们便可以尽情享受生活。上班理应成为一种积极、有意义、安全的体验。我们感谢亚马逊给予的慷慨支持，此举将帮助全球企业解决这一重要的问题，同时推动我们这家非营利性机构实现自身使命，确保员工在职场中的安全。”

亚马逊马里兰州巴尔的摩运营中心的小时工Chelsea Weimer表示：“作为亚马逊现场安全团队的一员，我的目标是尽自己所能，保障同事在职场的健康，这样我们都能安全地回家，与朋友相聚，与家人团聚。亚马逊推行高安全标准，此次合作也证明了这一点。我迫不及待想要看到在帮助减少MSD方面所开展的工作。”

此次合作旨在通过接洽主要利益相关方，开展研究，开发新技术和流程，以及扩大成果，来预防各行各业的MSD。该合作基于亚马逊1,200万美元的资金捐赠，这是国家安全委员会创建以来所收到的最大一笔企业捐赠。此次合作包含五大组成部分：

顾问理事会：成立国际顾问理事会，以集结公共和私营领域安全专家、企业和研究人员。顾问理事会将通力合作，评估极有希望的MSD预防方式，塑造合作伙伴关系组成要素的发展，并让外部各方参与MSD预防。

先驱性研究：利用下一代人工智能、自然语言处理和机器学习工具开展研究，探索当前和未来的MSD创新和趋势。该研究将面向所有行业发布，以供其探索和获取洞见。

小企业与大学资助金：为小企业、大学和大学生提供资助金。这些款项将用于资助研究和创新，有助于各种规模企业实现其影响力。

创新挑战赛：孵化和培育创新、实用的解决方案，并通过创新挑战赛解决MSD问题。这些竞赛将汇聚各路专家，围绕各种技术和理念进行合作、演进和分享。

行业行动倡议——MSD承诺(The MSD Pledge)：亚马逊和国家安全委员会将分享在合作期间发现的解决方案，并通过建立“MSD承诺”来鼓励变革，并呼吁其他公司加入以下方面的工作：

  • 跟踪造成伤害的前瞻性指标，以确保合理的风险缓解，并根据数据实施预防策略。
  • 实施MSD预防计划，其中包括指导雇员和雇主如何预防伤害。
  • 接受和推广创新的MSD预防解决方案，并与全球其他机构分享最佳实践。

该合作项目将于6月“国家安全月”期间启动。合作的第一年将专注于成立顾问理事会，寻找研究合作伙伴，分析现有数据，并开发资助金和创新挑战赛项目。

亚马逊全球职场健康与安全副总裁Heather MacDougall表示：“没有什么比我们雇员的安全更加重要，此次合作将使我们可以深入研究减少MSD的最佳方法。国家安全委员会在推动职场安全实践方面有着悠久的历史，而且我们期待与他们以及全球众多其他企业、专家和学生合作，来创新并解决这一重要的问题。”

与国家安全委员会的合作是亚马逊朝着实现成为“全世界最安全的工作场所”(Earth’s Safest Place to Work)这一长期使命迈出的又一步，该使命包括在2021年投资逾3亿美元的安全项目，以及在2025年之前将其可记录事故率降低50%的目标。每一天，亚马逊都在与健康与安全专家紧密合作，在各类建筑中开展数千次安全检查，并积极向雇员征求有关如何提升其工作幸福感的反馈意见。如需查看亚马逊职场内部环境，了解有关其团队和技术的更多内容，请访问www.amazon.com/FCtours注册参加运营中心参观活动。

国家安全委员会是美国领先的非营利性安全倡导者，已有100多年的历史。作为一家富有使命感的机构，国家安全委员会致力于消除可预防死亡和伤害的首要诱因，并专注于职场、道路和损伤。该机构所打造的安全文化旨在提升民众在职场内外的安全性。

如需了解亚马逊雇员安全的更多信息，请访问www.amazon.com/employee-safety

如需了解此次合作，请访问www.nsc.org/amazonpartnership

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