亚马逊与美国国家安全委员会携手开展业界首创合作项目，以解决美国常见的工伤问题

西雅图和芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚马逊(Amazon, NASDAQ:AMZN)与美国国家安全委员会(NSC)今天宣布达成一项五年期合作协议，将开发新的方式来预防美国职场上最常见的一类工伤——肌肉及骨骼系统疾病(MSD)。亚马逊和国家安全委员会已经围绕这一业界首创项目合作了数月。

国家安全委员会总裁兼首席执行官Lorraine Martin表示：“通过此次合作，我们将有能力解决人们每天所面临的问题，这样他们便可以尽情享受生活。上班理应成为一种积极、有意义、安全的体验。我们感谢亚马逊给予的慷慨支持，此举将帮助全球企业解决这一重要的问题，同时推动我们这家非营利性机构实现自身使命，确保员工在职场中的安全。”

亚马逊马里兰州巴尔的摩运营中心的小时工Chelsea Weimer表示：“作为亚马逊现场安全团队的一员，我的目标是尽自己所能，保障同事在职场的健康，这样我们都能安全地回家，与朋友相聚，与家人团聚。亚马逊推行高安全标准，此次合作也证明了这一点。我迫不及待想要看到在帮助减少MSD方面所开展的工作。”

此次合作旨在通过接洽主要利益相关方，开展研究，开发新技术和流程，以及扩大成果，来预防各行各业的MSD。该合作基于亚马逊1,200万美元的资金捐赠，这是国家安全委员会创建以来所收到的最大一笔企业捐赠。此次合作包含五大组成部分：

顾问理事会：成立国际顾问理事会，以集结公共和私营领域安全专家、企业和研究人员。顾问理事会将通力合作，评估极有希望的MSD预防方式，塑造合作伙伴关系组成要素的发展，并让外部各方参与MSD预防。

先驱性研究：利用下一代人工智能、自然语言处理和机器学习工具开展研究，探索当前和未来的MSD创新和趋势。该研究将面向所有行业发布，以供其探索和获取洞见。

小企业与大学资助金：为小企业、大学和大学生提供资助金。这些款项将用于资助研究和创新，有助于各种规模企业实现其影响力。

创新挑战赛：孵化和培育创新、实用的解决方案，并通过创新挑战赛解决MSD问题。这些竞赛将汇聚各路专家，围绕各种技术和理念进行合作、演进和分享。

行业行动倡议——MSD承诺(The MSD Pledge)：亚马逊和国家安全委员会将分享在合作期间发现的解决方案，并通过建立“MSD承诺”来鼓励变革，并呼吁其他公司加入以下方面的工作：

跟踪造成伤害的前瞻性指标，以确保合理的风险缓解，并根据数据实施预防策略。

实施MSD预防计划，其中包括指导雇员和雇主如何预防伤害。

接受和推广创新的MSD预防解决方案，并与全球其他机构分享最佳实践。

该合作项目将于6月“国家安全月”期间启动。合作的第一年将专注于成立顾问理事会，寻找研究合作伙伴，分析现有数据，并开发资助金和创新挑战赛项目。

亚马逊全球职场健康与安全副总裁Heather MacDougall表示：“没有什么比我们雇员的安全更加重要，此次合作将使我们可以深入研究减少MSD的最佳方法。国家安全委员会在推动职场安全实践方面有着悠久的历史，而且我们期待与他们以及全球众多其他企业、专家和学生合作，来创新并解决这一重要的问题。”

与国家安全委员会的合作是亚马逊朝着实现成为“全世界最安全的工作场所”(Earth’s Safest Place to Work)这一长期使命迈出的又一步，该使命包括在2021年投资逾3亿美元的安全项目，以及在2025年之前将其可记录事故率降低50%的目标。每一天，亚马逊都在与健康与安全专家紧密合作，在各类建筑中开展数千次安全检查，并积极向雇员征求有关如何提升其工作幸福感的反馈意见。如需查看亚马逊职场内部环境，了解有关其团队和技术的更多内容，请访问www.amazon.com/FCtours注册参加运营中心参观活动。

国家安全委员会是美国领先的非营利性安全倡导者，已有100多年的历史。作为一家富有使命感的机构，国家安全委员会致力于消除可预防死亡和伤害的首要诱因，并专注于职场、道路和损伤。该机构所打造的安全文化旨在提升民众在职场内外的安全性。

如需了解亚马逊雇员安全的更多信息，请访问www.amazon.com/employee-safety。

如需了解此次合作，请访问www.nsc.org/amazonpartnership。

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