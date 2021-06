Auth0 WebAuthn Passwordless oferece novos níveis de facilidade e segurança para autenticação moderna

BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Auth0, a plataforma de identidade moderna, anunciou hoje o lançamento do Auth0 WebAuthn Passwordless, um recurso de autenticação que permite que os usuários finais façam login com um identificador biométrico - como reconhecimento facial ou impressão digital - como uma alternativa conveniente e segura à tradicional senha. Eliminando a necessidade de senhas longas e complexas, Auth0 WebAuthn Passwordless fornece uma experiência sem atrito para os usuários finais, enquanto reduz a carga significativa de gerenciamento de senha para as empresas.

A abundância de aplicativos e sistemas de hoje nunca teve mais pontos de acesso, deixando as organizações e seus usuários finais vulneráveis ​​a ataques. A confiança nas senhas como meio principal de autenticação, combinada com a tendência dos usuários de reutilizar senhas em aplicativos, apresenta uma série de problemas de segurança, experiência do usuário e custos. De acordo com um Relatório de investigações de violação de dados de 2021 da Verizon, as senhas comprometidas são responsáveis ​​por 84% das violações. A autenticação sem senha atenua esses desafios e oferece maior segurança e confiança para aplicativos, dispositivos e provedores de serviços; experiências de login mais rápidas e suaves para seus usuários finais; e economia de custos ao eliminar a necessidade de suporte ao gerenciamento de senhas.

“Apesar da orientação contínua sobre a criação adequada de senhas e avisos repetidos contra a reutilização de senhas, os consumidores anseiam por conveniência e continuam a usar o caminho mais fácil e conveniente para acessar o aplicativo”, disse Shiv Ramji, diretor de produtos da Auth0. “Um futuro sem senha está sendo impulsionado em grande parte por duas forças principais - segurança e conveniência. As empresas desejam proteger as vulnerabilidades inerentes às senhas e também desejam oferecer a seus usuários uma melhor experiência digital. Auth0 WebAuthn Passwordless é uma opção moderna para organizações que buscam atrair e reter usuários.”

Com o Auth0 WebAuthn Passwordless, os usuários podem autenticar com a biometria da Web Authentication-powered (WebAuthn), o padrão oficial da web para autenticação sem senha publicado pelo W3C e usado pela FIDO, para autenticação de primeiro fator. Essa forma de autenticação elimina os pontos fracos de segurança com base na reutilização de senha, uma vez que as senhas não são necessárias. Além disso, Auth0 WebAuthn Passwordless é uma opção ideal para empresas que buscam criar e fornecer uma experiência de autenticação com suporte à conversão e retenção de usuários que desejam mais opções e menos atrito em sua experiência de login.

O Auth0 WebAuthn Passwordless elimina a necessidade dos usuários inserirem as credenciais de nome de usuário e senha e permite um login mais simples com um identificador biométrico, como reconhecimento facial como Apple Face ID, ou digitalização de impressão digital em um dispositivo móvel ou laptop. Os dados biométricos permanecem armazenados no dispositivo, aliviando as preocupações de privacidade e segurança dos usuários finais. O recurso também permite que os usuários finais registrem progressivamente os dispositivos um de cada vez, à medida que os usam, sem a necessidade de um portal centralizado, dando-lhes a flexibilidade de ter várias opções de autenticação sem senha - um recurso avançado e exclusivo que maximiza a adoção do usuário final e permite uma transição mais rápida de senhas para senhas sem senhas, beneficiando usuários finais e organizações.

Informações mais detalhadas sobre Auth0 WebAuthn Passwordless podem ser encontradas aqui: 7 coisas que você precisa saber sobre a Autenticação sem senha (white paper) e no blog da Auth0.

Auth0, recentemente adquirida por Okta, fornece uma plataforma de identidade moderna que ajuda as organizações a atender às necessidades de segurança, privacidade e conveniência de seus usuários. Visite Auth0 identity OS para saber mais.

