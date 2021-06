BELLEVUE, Washington--(BUSINESS WIRE)--Auth0, la piattaforma moderna per la gestione delle identità, ha annunciato oggi il lancio di Auth0 WebAuthn Passwordless, una funzionalità di autenticazione che permette agli utenti finali di eseguire agevolmente il login attraverso un identificatore biometrico, come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, quale alternativa pratica e sicura all’uso delle tradizionali password. Eliminando la necessità di password lunghe e complesse, Auth0 WebAuthn Passwordless offre agli utenti finali un’esperienza fluida riducendo al tempo stesso il considerevole onere per le aziende associato alla gestione delle password.

Le innumerevoli applicazione e sistemi in uso al momento hanno più punti di accesso che mai, il che espone le organizzazioni e i loro utenti finali al rischio di attacchi.

