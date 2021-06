Passwortloses Identitätsmanagement: Auth0 WebAuthn Passwordless gewährleistet Einfachheit und Sicherheit

BELLEVUE, Washington State (USA)--(BUSINESS WIRE)--Auth0, die moderne Identitätsplattform, gibt heute die Einführung von Auth0 WebAuthn Passwordless bekannt. Dabei handelt es sich um eine Authentifizierungsfunktion, die es Endanwendern ermöglicht, sich mittels eines biometrischen Identifikators — wie beispielsweise Gesichtserkennung oder Fingerabdruck — unkompliziert und sicher anzumelden. Als Alternative zum klassischen Passwort, macht Auth0 WebAuthn Passwordless lange, komplexe Passwörter überflüssig und bietet Endanwendern einen leichten Online-Zugang, während Unternehmen den Aufwand für die Kennwortverwaltung reduzieren.

Vor dem Hintergrund unzähliger Web-Anwendungen und Systemzugänge, bei denen die Passwortvergabe eine zentrale Rolle spielt, potenziert sich auch das Sicherheitsrisiko für Anwender und Unternehmen immens. Laut dem 2021 Data Breach Investigations Report von Verizon sind kompromittierte Passwörter die Ursache für 84 Prozent aller Sicherheitsverletzungen. Eine kennwortlose Authentifizierung reduziert diese kennwortbezogenen Risiken, und bietet zudem eine erhöhte Sicherheit auf Seiten der Unternehmen und IT-Organisationen sowie mehr Vertrauen in die Anwendung seitens der User.

„Trotz konsequenter Hinweise zur korrekten Handhabung und Erstellung von Passwörtern sowie wiederholter Warnungen vor der Wiederverwendung von Passwörtern, nutzen Verbraucher weiterhin den einfachsten und bequemsten Weg für den Zugriff auf Anwendungen“, sagt Shiv Ramji, Chief Product Officer bei Auth0. „Eine passwortlose Zukunft wird im Wesentlichen von zwei Faktoren bestimmt — Sicherheit und Komfort. Unternehmen wollen die mit Passwörtern verbundenen Sicherheitslücken schließen und gleichzeitig ihren Nutzern ein besseres digitales Erlebnis bieten. Auth0 WebAuthn Passwordless ist eine zeitgemäße Lösung für beide Seiten.“

Mit Auth0 WebAuthn Passwordless können sich Benutzer mit Web-Authentication-powered (WebAuthn) Biometrie, dem offiziellen Web-Standard für passwortlose Authentifizierung, wie vom W3C veröffentlicht und von FIDO verwendet, für die First-Factor-Authentifizierung berechtigen. Diese Form der Authentifizierung beseitigt Sicherheitslücken, die auf der Wiederverwendung von Passwörtern basieren. Zusätzlich ist Auth0 WebAuthn Passwordless eine Option für Unternehmen, die eine möglichst unkomplizierte Authentifizierung anbieten wollen, zudem von folgenden Vorteilen profitieren möchten: Konversionsrate steigern, Kundenbindung fördern und eine hohe Auswahl bieten.

Auth0 WebAuthn Passwordless braucht keinen Benutzernamen sowie Passwort und ermöglicht damit eine einfache Anmeldung mittels eines sogenannten biometrischen Identifikators. Das können beispielsweise die Gesichtserkennung über die Apple Face ID oder ein Fingerabdruck-Scan auf einem mobilen Gerät oder Laptop sein. Diese biometrischen Daten bleiben auf dem Gerät gespeichert, was die Datenschutz- und Sicherheitsbedenken der Endanwender mindert. Zudem ermöglicht es die neue Funktion, Geräte nach und nach zu registrieren, ohne ein zentrales Portal zu benötigen. Dadurch erhält der Endanwender die Flexibilität, mehrere passwortlose Authentifizierungs-Optionen zu haben.

Ausführlichere Informationen zu Auth0 WebAuthn Passwordless finden Sie hier: 7 Things You Need to Know About Passwordless Authentication (7 Dinge, die Sie über passwortlose Authentifizierung wissen müssen, Whitepaper) und auf dem Auth0 Blog.

Auth0, das kürzlich von Okta übernommen wurde, bietet eine moderne Identitätsplattform, die Unternehmen dabei hilft, die Anforderungen ihrer Nutzer an Sicherheit, Datenschutz und Komfort zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter Auth0 identity OS.

Auth0 sichert jeden Monat Milliarden von Login-Transaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können.

