Auth0 WebAuthn Passwordless biedt nieuwe niveaus van gemak en veiligheid voor moderne authenticatie

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Auth0, het moderne identiteitsplatform, lanceert Auth0 WebAuthn Passwordless, een authenticatiefunctie waarmee eindgebruikers naadloos kunnen inloggen met een biometrische identificatiecode, zoals gezichtsherkenning of een vingerafdruk, als een praktisch en veilig alternatief voor een traditioneel wachtwoord. Door de behoefte aan lange, complexe wachtwoorden weg te halen, zorgt Auth0 WebAuthn Passwordless voor een frictieloze ervaring voor eindgebruikers en vermindert de oplossing de druk op bedrijven met betrekking tot wachtwoordbeheer.

De actuele overvloed aan applicaties en systemen heeft nog nooit zoveel toegangspunten geboden als nu, waardoor organisaties en hun eindgebruikers kwetsbaar zijn voor aanvallen. Het vertrouwen op wachtwoorden als primair authenticatiemiddel, gecombineerd met de neiging van gebruikers om wachtwoorden in verschillende applicaties te hergebruiken, brengt een aantal problemen met zich mee op het gebied van beveiliging, gebruikerservaring en kosten. Volgens het 2021 Data Breach Investigations Report van Verizon zijn gelekte wachtwoorden verantwoordelijk voor 84 procent van de inbreuken. Wachtwoordloze authenticatie verkleint deze uitdagingen en biedt meer veiligheid en vertrouwen voor applicaties, apparaten en serviceproviders, snellere en vlottere inlogervaringen voor hun eindgebruikers en kostenbesparingen door de noodzaak van wachtwoordbeheerondersteuning weg te nemen.

“Ondanks de voortdurende begeleiding rond het correct aanmaken van wachtwoorden en herhaalde waarschuwingen tegen hergebruik van wachtwoorden, snakken consumenten naar gemak en blijven ze de gemakkelijkste en handigste manieren gebruiken voor toegang tot applicaties”, zegt Shiv Ramji, Chief Product Officer bij Auth0. “Een toekomst zonder wachtwoord wordt grotendeels aangedreven door twee primaire krachten: veiligheid en gemak. Bedrijven willen de kwetsbaarheden die gepaard gaan met wachtwoorden beveiligen en ze willen hun gebruikers ook een betere digitale ervaring bieden. Auth0 WebAuthn Passwordless is een moderne optie voor organisaties die gebruikers willen aantrekken en behouden.”

Met Auth0 WebAuthn Passwordless kunnen gebruikers zich authentiseren met door Web Authentication aangedreven (WebAuthn) biometrie, de officiële webstandaard voor wachtwoordloze authenticatie voor first-factor authenticatie. WebAuthn wordt opgesteld door de W3C en gebruikt door FIDO. Deze vorm van authenticatie elimineert zwakke punten in de beveiliging op basis van hergebruik van wachtwoorden, aangezien wachtwoorden niet vereist zijn. Bovendien is Auth0 WebAuthn Passwordless een ideale optie voor bedrijven die een authenticatie-ervaring willen ontwikkelen en bieden die conversie en retentie ondersteunt voor gebruikers die meer keuze en minder frictie willen in hun login-ervaring.

Auth0 WebAuthn Passwordless elimineert de noodzaak voor gebruikers om gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren en maakt eenvoudiger inloggen mogelijk met een biometrische identificatie zoals gezichtsherkenning via Apple Face ID, of een vingerafdrukscan op een mobiel apparaat of laptop. De biometrische gegevens blijven op het apparaat opgeslagen, waardoor de privacy- en beveiligingsproblemen voor eindgebruikers worden weggenomen. De functie stelt eindgebruikers ook in staat om apparaten geleidelijk één voor één aan te melden, terwijl ze gebruiken, zonder dat ze een gecentraliseerde portal nodig hebben, waardoor ze de flexibiliteit hebben om meerdere wachtwoordloze authenticatie-opties te hebben - een geavanceerde, unieke mogelijkheid die de acceptatie door de eindgebruiker maximaliseert en een snellere overgang naar wachtwoordloos mogelijk maakt, wat zowel eindgebruikers als organisaties ten goede komt.

Meer gedetailleerde informatie over Auth0 WebAuthn Passwordless vindt u hier: 7 Things You Need to Know About Passwordless Authentication (whitepaper) en op de blogpost van Auth0.

Auth0, onlangs overgenomen door Okta, biedt een modern identiteitsplatform dat organisaties helpt te voldoen aan de beveiligings-, privacy- en gemaksbehoeften van hun gebruikers. Ga naar Auth0 identity OS voor meer informatie.

Over Auth0

Auth0’s moderne aanpak van identiteit helpt organisaties om voor elke gebruiker veilige toegang te bieden tot elke applicatie. Het Auth0-platform is een zeer flexibel identity operating system dat zo eenvoudig kan zijn als ontwikkelingsteams willen en zo flexibel als nodig is. Auth0 beveiligt elke maand miljarden inlogactiviteiten en biedt gemak, privacy en beveiliging zodat klanten zich kunnen concentreren op innovatie. Ga voor meer informatie naar https://auth0.com of volg @auth0 op Twitter.