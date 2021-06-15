Auth0 WebAuthn Passwordless將現代身分驗證的便捷性和安全性推向新高度

華盛頓州貝爾維尤--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--現代身分驗證平臺Auth0今天宣布推出Auth0 WebAuthn Passwordless，這是一種便捷、安全的身分驗證功能，作為傳統密碼的替代方案，它使終端使用者可以透過生物辨識特徵（如臉部辨識或指紋）順利登入。Auth0 WebAuthn Passwordless不需要冗長且複雜的密碼，為終端使用者提供順暢的體驗，同時為企業減輕巨大的密碼管理負擔。

如今的大量應用程式和系統從未像現在這樣有過如此多的存取點，這使得組織及其終端使用者容易受到攻擊。依賴密碼作為主要身分驗證手段，以及使用者傾向於在應用程式中重複使用密碼，帶來了諸多安全、使用者體驗和成本問題。Verizon發布的《2021年資料外洩調查報告》顯示，有84%的資料外洩是由密碼外洩造成的。免密碼身分驗證能夠減少此類問題，為應用程式、設備和服務提供者提供更高的安全性和信任度；為終端使用者提供更快、更順暢的登入體驗；並且可以透過消除對密碼管理支援的需求來節省成本。

Auth0產品長Shiv Ramji表示：「儘管我們不斷指導如何建立適當的密碼，並反復提醒不要重複使用密碼，但消費者仍然貪圖方便，繼續使用最簡單、最方便的應用程式存取途徑。安全性和便利性在很大程度上是推動免密碼未來的兩大主要因素。企業希望解決密碼帶來的漏洞問題，同時也希望為使用者提供更好的數位體驗。對於希望吸引和留住使用者的組織，Auth0 WebAuthn Passwordless將是他們的一種現代化選擇。」

透過Auth0 WebAuthn Passwordless，用戶可以使用由Web Authentication (WebAuthn)支援的生物辨識技術進行身分驗證，這種官方Web標準版免密碼身分驗證由W3C發布並為FIDO所用，用於第一重身分驗證。這種身分驗證形式不需要密碼，因此能夠避免因密碼重複使用而存在的安全性漏洞。此外，Auth0 WebAuthn Passwordless還是希望建構和提供身分驗證體驗的企業的理想選擇，它支援企業轉化並留住用戶——希望在登入體驗中獲得更多選擇和更加順暢的用戶。

Auth0 WebAuthn Passwordless無需使用者輸入使用者名稱和密碼認證，支援透過生物辨識特徵（如Apple Face ID這樣的臉部辨識），或者行動裝置或筆記型電腦上的指紋掃描進行更簡單的登入。生物辨識資料仍然儲存在設備上，但是可減少終端使用者的隱私和安全問題。該功能還使終端使用者可以在使用設備時每次逐步註冊一台設備，而不需要一個集中的入口網站，使其可以靈活地擁有多種免密碼身分驗證選項，這是一種先進且獨特的功能，可最大限度地提高終端使用者的採用率，並且能夠更快地從密碼過渡到免密碼，使終端使用者和組織受惠。

有關Auth0 WebAuthn Passwordless的更多詳細資訊可在此處查看：您需要瞭解的關於免密碼身分驗證的七件事（白皮書）和Auth0的部落格。

Auth0（最近被Okta收購）提供現代化的身分驗證平臺，幫助企業滿足用戶的安全、隱私和便利性需求。請造訪Auth0身分作業系統以瞭解更多資訊。

關於Auth0

Auth0的現代身分識別方法讓組織機構能夠為任何使用者提供針對任何應用程式的安全存取。Auth0平臺是一個高度可自訂的身分識別作業系統，集開發團隊想要的簡易性和所需的靈活性於一體。Auth0每個月可保護數十億次的登入交易，提供安全性、隱私性和便利性，從而讓客戶專注於創新。如需瞭解更多資訊，請造訪https://auth0.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。