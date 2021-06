GE Aviation et Safran lancent un programme de démonstration de technologies avancées pour les moteurs durables, et prolongent le partenariat CFM jusqu’en 2050

John Slattery, President and CEO of GE Aviation and Olivier Andriès, CEO of Safran sign agreement extending the CFM International 50/50 partnership to the year 2050, declaring their intent to lead the way for more sustainable aviation in line with the industry’s commitment to halve CO2 emissions by 2050. (Photo: Business Wire)

PARIS--(BUSINESS WIRE)--GE Aviation et Safran ont lancé aujourd’hui un programme de développement technologique audacieux visant une réduction de plus de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO 2 , par rapport aux moteurs actuels. Le programme CFM RISE, sous le label Innovation révolutionnaire pour des moteurs durables (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) démontrera et développera toute une gamme de nouvelles technologies révolutionnaires, destinées aux futurs moteurs dont l’entrée en service est prévue pour le milieu des années 2030.

Les sociétés ont également signé aujourd’hui un accord prolongeant jusqu’en 2050 le partenariat 50/50 de CFM International, ce qui reflète leur intention d’ouvrir la voie à une aviation plus durable, conformément à l’engagement du secteur à réduire de moitié les émissions de CO 2 d’ici 2050.

« La relation entre GE et Safran est aujourd’hui plus solide que jamais », a déclaré John Slattery, Président-directeur général de GE Aviation. « Ensemble, grâce au programme de démonstration technologique RISE, nous réinventons l’avenir de l’aviation en mettant sur le marché toute une gamme avancée de technologies révolutionnaires qui permettront à la nouvelle génération d’avions monocouloirs d’atteindre un nouveau niveau d’efficacité énergétique et de réduction des émissions. Nous adhérons pleinement à l’impératif de développement durable. Comme nous l’avons toujours fait dans le passé, nous allons garantir l’avenir. »

« Notre industrie traverse la phase la plus difficile de son histoire », a confié Olivier Andriès, PDG de Safran. « C’est maintenant qu’il nous faut agir pour intensifier nos efforts en vue de réduire notre impact sur l’environnement. Depuis le début des années 1970, l’efficacité et la fiabilité révolutionnaires des moteurs sont la marque de notre partenariat historique, et notre moteur LEAP réduit déjà les émissions de 15 % par rapport aux moteurs de la génération précédente. En prolongeant notre partenariat CFM jusqu’en 2050, nous réaffirmons aujourd’hui notre engagement à travailler ensemble en tant que leaders technologiques pour aider notre secteur d’activités à relever les défis climatiques urgents. »

Les technologies développées dans le cadre du programme RISE serviront d’appui au moteur CFM de nouvelle génération, qui pourrait devenir disponible d’ici le milieu des années 2030. En plus de réduire la consommation de carburant et des émissions de CO 2 de plus de 20 % par rapport aux moteurs les plus efficaces d’aujourd’hui, les objectifs du programme garantissent aussi une compatibilité à 100 % avec des sources d’énergie alternatives telles que les carburants d’aviation durables et l’hydrogène.

L’efficacité propulsive du moteur, à la pointe de la technologie est au cœur du programme, avec notamment le développement d’une architecture d’hélice ouverte. Il s’agit d’un élément clé pour obtenir une efficacité énergétique considérablement améliorée tout en offrant la même vitesse et la même expérience en cabine, que les avions monocouloirs actuels. Le programme utilisera également la capacité électrique hybride afin d’optimiser l’efficacité des moteurs, tout en permettant l’électrification de nombreux systèmes de bord.

Le programme est dirigé par une équipe d’ingénierie conjointe GE/Safran qui a établi une feuille de route technologique complète comprenant des hélices composites, des alliages métalliques résistants à la chaleur, des matériaux composites à matrice céramique (CMC), des capacités électriques hybrides, et la fabrication additive. Le programme RISE comprend plus de 300 versions distinctes de composant, module et moteur complet. Les tests d’un moteur de démonstration devraient commencer dans les installations de GE et Safran vers le milieu de cette décennie, suivis peu après des essais en vol.

L’accord-cadre original de 1974 créant CFM International en tant que joint-venture à 50/50 entre les deux fabricants de moteurs d’avions a redéfini la coopération internationale et contribué à changer le cours de l’aviation commerciale. Le partenariat a été renouvelé en 2008 pour le lancement du programme LEAP. Aujourd’hui devenu le numéro un mondial des moteurs d’avions commerciaux, CFM offre une gamme de produits qui sert de référence dans l’industrie, en termes d’efficacité, de fiabilité et de faible coût global de possession. Plus de 35 000 moteurs CFM ont été livrés à plus de 600 opérateurs à travers le monde, totalisant plus d’un milliard d’heures de vol.

* RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) est une marque déposée de CFM International.

Safran est un groupe international de haute technologie, présent sur les marchés de l’aviation (propulsion, équipements et intérieurs), de la défense, et de l’espace. Sa mission principale est de contribuer à un monde plus sûr et plus durable, où le transport aérien est plus respectueux de l’environnement, confortable et accessible. Présent dans le monde entier, avec 79 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires atteignant 16,5 milliards EUR en 2020, Safran détient, à lui seul ou en partenariat, des positions de leader mondial ou régional sur ses principaux marchés. Safran lance des programmes de recherche et développement pour maintenir les priorités environnementales de sa feuille de route R&T et Innovation.

Safran est coté à la bourse d’Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40 et Euro Stoxx 50.

Pour en savoir plus, consultez le site www.safran-group.com, et suivez @Safran sur Twitter

GE Aviation, une unité opérationnelle de GE (NYSE : GE), figure parmi les principaux fournisseurs mondiaux de moteurs à réaction, de composants et de systèmes pour les aéronefs commerciaux et militaires. GE Aviation gère un réseau mondial de services d’assistance pour ces produits.

Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur www.ge.com/aviation. Suivez GE Aviation sur Twitter à http://twitter.com/GEAviation, et YouTube, à http://www.youtube.com/user/GEAviation.

